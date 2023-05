Soy de los que piensa que, con las redes sociales y a la velocidad que se mueve la información, la jornada de reflexión tiene menos sentido que años atrás. Sin embargo, supone un buen momento para que los que hemos estado durante meses trabajando en la precampaña y la campaña encontremos un oasis en nuestras agendas. Yo aprovecharé para disfrutar de mi hijo Pepe, comer con mi mujer Andrea, y también para visitar agrupaciones socialistas y agradecer a los compañeros que mañana serán garantes de la democracia trabajando como interventores y apoderados.

Rincones de nuestro territorio

No les voy a pedir el voto hoy, ni puedo ni quiero, me considero de los que cumple con las reglas. Pero quiero aprovechar para decirles que las últimas seis semanas han sido una experiencia apasionante. He recorrido más de 6.000 kilómetros y he visitado más de 65 municipios de nuestra provincia. Esta ruta me ha servido para redescubrir rincones de nuestro territorio y comprobar que hay más de 590.000 maneras de vivir Castellón, tantas como habitantes tiene esta maravillosa provincia.

Les puedo asegurar que, a partir del 28 de mayo, voy a dejarme la piel para defender los intereses de todos y cada uno de ellos. De hecho, me he comprometido a volver a cada uno de esos municipios cuando pasen las elecciones para continuar trabajando conjuntamente y seguir mejorando la vida de las personas que viven en cada uno de esos pueblos.

Los que me conocen saben que solo sé trabajar con entusiasmo, como a mí me gusta decir: con corazón y con cabeza. Sin engañar a nadie, con honestidad. Así lo he hecho en el Ayuntamiento de Castelló y en PortCastelló. Puedo prometerles que eso no va a cambiar esté donde esté. Espero que, la próxima legislatura, pueda demostrárselo junto al president Ximo Puig.

Cabeza de lista del PSPV a Les Corts por Castellón