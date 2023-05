Políticos, ¡oh!

Hoy, justo hoy, jornada de reflexión previa a las elecciones, voy a hablar de política, algo que suelo evitar. Sé que en esta jornada está prohibido hacer propaganda de partidos políticos. Tranquilos, nada está más lejos de mis intenciones que hacer proselitismo de unos o de otros.

En este país, vilipendiar a la clase política es uno de los deportes nacionales. A los políticos y a los árbitros de fútbol. Me imagino que si viniera un extraterrestre y se acodara en la barra del bar de cada uno de los pueblos de este país, se llevaría la impresión de que no hay manera de progresar debido a la clase dirigente y de que los árbitros, VAR incluido, les hacen la vida imposible a todos los equipos. ¡A todos, sin excepción! Con mejores árbitros y políticos de calidad viviríamos en el paraíso y hasta el equipo de nuestro barrio podría ganar la Champions League.

Como si los políticos fueran personas ajenas al resto de ciudadanos, en lugar de ser un reflejo de la sociedad a la que gobiernan. Como si se tratara de gentes distintas a todos los demás, criados y educados aparte que, en cuanto llegan al poder, solo se preocupan de enriquecerse, destartalar lo público y fastidiar lo poco que habían hecho bien sus predecesores en el cargo.

Con toda sinceridad, de ser esto cierto, me da en la oreja que el sistema democrático se hubiera hundido hace décadas. Afortunadamente, no ha sido así, porque tampoco parece que podamos encontrar alternativas que, a nivel general, mejoren la forma de gobernarnos.

Hay políticos corruptos, y otros que son imbéciles. También hay médicos negligentes, comerciantes deshonestos, limpiadores vagos, policías despiadados, editores que estafan, periodistas mentirosos… Estúpidos, qué duda cabe, los hay, por desgracia, en todos los lugares, en todas las profesiones. Y no, el sistema pocas veces garantiza la imposibilidad de que hagan carrera pese a su negligencia.

Corrupción

Volviendo al asunto de la corrupción, esta, por desgracia, no solo está instalada en las poltronas de los diputados y concejales sino en el día a día de esta nuestra sociedad. Quién no ha hecho una pequeña obra en casa sin IVA, que lance la primera piedra el que no usa todas las argucias a su alcance para pagar menos impuestos. Que dé un paso al frente aquel que no aceptaría un soborno millonario de ocupar un puesto político.

Desde luego esto es nefasto para el país, pero hemos de asumir cómo somos, en lo bueno y en lo malo. También somos divertidos, inteligentes, extrovertidos, apasionados, creativos… Mil cualidades tenemos como pueblo. Fíjense si no cuántos nórdicos poco corruptos y bien formados acaban sus días en nuestras tierras.

Además, las generalizaciones siempre se llevan por delante a mucha gente injustamente. Hay magníficos políticos hoy en día, y más en los ayuntamientos, donde la cercanía con los votantes se nota con toda claridad. Gente que ocupa cargos y se desvive por mejorar la situación de los demás. Políticos muy válidos, honestos y trabajadores, que aportan su saber hacer a la sociedad, que echan una mano a los demás. A estos no se les dedican titulares, ni comentarios en la calle, en el mercado. Estos parece que simplemente cumplen y, en determinados casos, van más allá y su implicación es superior a la exigencia del cargo que ocupan.

Por eso me gustaría desearle suerte a los candidatos que mañana van a resultar elegidos. Confío en que ejerzan su cargo con solvencia y ayuden a que mejoremos como sociedad. Votemos, votemos todos, todas, mañana. Luego exijámosles resultados. Que la democracia no sea solo echar una papeleta de tanto en tanto.

Editor de La Pajarita Roja