Razones para votar este 28M

Este domingo no es un domingo cualquiera. Los ciudadanos tenemos hoy por delante una intensa jornada electoral que nos dibujará, a partir de mañana mismo, un nuevo escenario político en aquellas administraciones más próximas, como son los ayuntamientos, la Diputación y el gobierno autonómico. Seguro que habrá quien piense que hay infinidad de motivos para no ir a votar, pero admito que no estoy dentro de ese colectivo, al que respeto desde la discrepancia.

El derecho al sufragio es uno de los grandes logros que ha costado mucho alcanzar; incluso hay quien lo pagó con su libertad y, en ocasiones, hasta con su propia vida. La historia escrita en los libros o a través del testimonio familiar está repleta de episodios del coste que, simplemente, ha supuesto introducir una papeleta en una caja, en ese deseo tan legítimo de ser partícipe del futuro. A los nietos que se nos privó de conocer al abuelo en fallos sumarísimos, a los que huyen hoy de tiranías de otras latitudes, a los amantes del librepensamiento... este día es motivo suficiente para celebrar, simplemente, el sano ejercicio del voto. Porque hoy por la fina ranura del metacrilato no pasa solo la libre elección de los candidatos preferidos, también se cuela en la urna el tributo a quienes no pudieron ejercer de ciudadanos libres. Y es esta última razón por la que este domingo no es un día para las renuncias, sino de motivación para acudir a los colegios convertidos hoy en templos de la democracia. Así que, si uno no vota por sí mismo, vale la pena votar por los otros.