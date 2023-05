El abandono de la Marjaleria, concretamente la zona del Meridiano, es cada vez más notable. Después de muchos años reivindicando cosa necesarias para los vecinos, nos hemos dado cuenta del caso omiso que recibimos, y eso que nuestras peticiones son cosas sencillas de llevar a cabo pero fundamentales en el día a día.

Como ejemplo a destacar, el parcheado de los márgenes del rio, que lo vuelven una carretera peligrosa de transitar, así como la señalética de Stop, que habría que pintarlos ya que la gente no ve la señal y se salta el Stop. También reclamar la limpieza de caminos, limpieza de contenedores y zonas próximas a estos, o el alumbrado de farolas, que están pedidas hace más de cuatro años en calles donde los vecinos residen todo el año y siguen sin ponerse.

Lo que más molesta es la falta de implicación por parte del político que gestiona las solicitudes, que incluso viniendo a la zona y viendo el problema de primera mano, te dice que está contigo pero luego se le olvida y no se hace nada.

Yo, como presidente de la AAVV del Meridiano, me gustaría que hubiera más voluntad política, que mi tiempo es igual de válido que el suyo con la diferencia notable de que yo no percibo ninguna remuneración, por lo que me gustaría que hubiera más respeto por lo que hacemos y pedimos.

Personalmente ya estoy cansado de tantas mentiras y promesas incumplidas, no se puede estar siempre detrás del político para recordarle los problemas que sufrimos y no te hagan caso.

Este artículo va dedicado en parte al concejal de Urbanismo, que después de varias reuniones y muy buenas palabras, no ha cumplido con ninguna de las necesidades de la zona del Meridiano.

*Presidente AAVV Meridiano