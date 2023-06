La caverna

El antirracismo parece de moda en el fútbol español. Me alegra esta circunstancia, sin matices, sin peros: entre todos hemos de erradicar esa lacra del mundo del deporte y, por supuesto, de la sociedad en general. Además, hay que hacerlo sin ambages, sin medias tintas, dejando de lado colores, nacionalidades, filias y fobias. Todos juntos para luchar, al lado de Vinicius y de quien enarbole la bandera de la no discriminación por razones raciales. Repito, sin otra consideración que la lucha por la dignidad humana.

Al mencionado jugador del Real Madrid ciertos sectores, antimadridistas digamos (por resumir), le llaman provocador y que, debido a esa actitud recibe a cambio todo tipo de insultos en los estadios de fútbol. En fin, que, por no alargar esto demasiado, el futbolista brasileño poco menos que se merece todo lo que le está pasando. Hasta que ha llegado la sensatez y se ha dicho basta. Me alegro, como decía antes, de que esto haya ocurrido por fin. Ni provocador ni leches: no se pueden permitir ciertas actitudes como las que mostraron algunos aficionados rivales el otro día y, tal y como hizo Vinicius en Mestalla, hay que señalar con el dedo al que actúa así.

Ahora tiremos de hemeroteca. Y no, no hace falta irnos a unos años atrás, cuando el estadio Santiago Bernabéu, ahora dueño y señor de los valores antirracistas, insultaba desde el fondo Sur sobre todo a los jugadores negros rivales y lucían esvásticas nazis. No, no hace falta que recordemos eso, ocurrido hace relativamente poco. Vayamos al 11 de abril de este mismo año. Al poco de comenzar el partido Real Madrid-Chelsea, los ahora adalides del comportamiento ejemplar, en masa, todos arracimados y llevados por la euforia, jaleaban al sinvergüenza, al chulo de barrio, al matón, al violento de Fede Valverde en reconocimiento a su heroica acción de unos días atrás consistente en asestarle un puñetazo en la cara, al acabar el partido, en el aparcamiento del estadio, a un compañero de trabajo, Álex Baena, futbolista del Villarreal. Entonces, hace menos de dos meses, esa afición (esa prensa, esa directiva, ese entrenador) veía bien justificado que, ante un provocador (ojo, un «supuesto provocador», ya que nadie ha podido demostrar que el jugador de Roquetas del Mar le dijera nada al uruguayo) cualquier reacción, incluso la violencia física pura y dura está justificada. El ahora indignadísimo Carlo Ancelotti dijo del autor del puñetazo que «tiene unas cualidades humanas especiales, extraordinarias». Ni un apunte breve sobre su deleznable actuación. En la tele oficial del equipo blanco se definió a Baena como «un tipo sin moral, ni corazón, ni valores. Una rata». Impresionante. Todo por supuestamente (insisto) provocar a Valverde.

Racismo no

Que no, que no cuela, señores. Que esto de las dos varas de medir es indecente e hipócrita. Que Vinicius sea o no un provocador de ninguna manera justifica que le llamen lo que le llamaron en Mestalla ni en ningún lado. Ahora bien, no olvidemos que tampoco Baena merece una hostia en el pómulo. Incluso, qué quieren que les diga, ya puestos yo prefiero que me insulten a que me partan la cara, caramba.

Racismo no, de ninguna de las maneras, nunca. Y ser consecuentes también, y rechazar la violencia, siempre.

Me pregunto qué hubiera pasado de ser todo lo mismo, pero producirse al revés: pongamos que un jugador del Villarreal, o del Almería o del Cádiz, le pega un puñetazo a un «mirlo blanco». Y pongamos que es el Bernabéu donde se le hacen gestos racistas a Chukwueze, a Nico Williams o a Araujo. ¿Hubiera pasado lo mismo? Dejen que me ría un poco…

Editor de La Pajarita Roja