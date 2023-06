Generant esperança

En parlar de la Santíssima Trinitat hi solem anteposar l’expressió el Misteri de la Santíssima Trinitat. Efectivament és un Misteri, però de grandesa.Precisament, per la immensitat i grandesa tant de la seva identitat com del seu projecte salvador, Déu no hi cap dins els esquemes del cap humà. Per això, hi ha una diferencia abismal entre l’esforç religiós de l’home per acostar-se a Déu amb la raó humana i el do que Déu fa a la humanitat donant-se a conèixer Ell mateix en Jesucrist.

El diàleg de Jesús amb Nicodem (Jn 3,1-21) inclou un monòleg de Jesús que és veritable síntesi del Projecte diví de Salvació. Qui és Déu només podem saber-ho amb garantia si Ell ens ho revela. Ens ho recorda el concili Vaticà II: «Per la seva bondat i saviesa plagué a Déu de revelar-se Ell mateix i fer conèixer el secret de la seva decisió per la qual, en l’Esperit Sant, l’home te accés al Pare per mitjà de Crist, Verb fet carn, i és fet partícip de la naturalesa divina» (Dei Verbum 2). Identitat trinitària Evidentment, la identitat trinitària de Déu no la coneixem gràcies a la raó humana, però conèixer la identitat més profunda de Déu tampoc és un absurd irracional. Qui soc jo, què penso i què desitjo, només podrà saber-ho el qui s’apropi a mi, observi de cor tot el meu obrar i escolti les meves confidències. Qui és cadascú mai pot ser fruit de la imaginació d’un altre. La historia de la humanitat és també la historia de com Déu s’ha anat donant a conèixer progressivament fins a completar en el seu Fill Unigènit la seva Revelació: En diverses ocasions i de moltes maneres, Déu antigament havia parlat als nostres pares per boca dels profetes; però ara, en aquests dies que són els darrers, ens ha parlat en la persona del Fill (He 1,1). Amb una Revelació dinàmicament progressiva que es manifesta amb fets i paraules: els fets reforcen la veracitat de les paraules i les paraules aclareixen el sentit sovint ambigu dels fets. Administrador diocesà de Tortosa