Nosaltres a lo nostre

La Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO PV reclamarà, dins del seu àmbit de competència, que els nous governs sorgits després dels comicis del 28 de maig continuïn amb la implantació de polítiques socials i el reforç dels serveis públics.

Valorem de manera rotunda les mesures que van permetre mantenir i en el seu cas millorar, les condicions de vida de la majoria social del País Valencià i instem a les noves administracions valencianes (Consell, Diputacions i Corporacions Municipals), a mantenir el diàleg social com a eina de progrés.

Des d’un absolut respecte pels resultats electorals del 28 de maig en el nostre territori, no podem deixar de posar en valor la concertació social que va permetre que l’economia del País Valencià no col·lapsés i va mantenir l’ocupació en moments crítics. Les ajudes a empreses, persones autònomes i treballadores per compte d’altri, van donar estabilitat als projectes vitals de milers de valencians i valencianes, així com una major protecció de persones en risc d’exclusió i dels nuclis familiars més vulnerables.

Demanem a les noves administracions valencianes, que continuïn incidint en aquelles mesures que han permès la protecció de les persones. Els serveis públics són un pilar bàsic de l’estat del benestar i la base d’una societat que avança cap a un futur de progrés. D’igual manera i amb el mateix profund convenciment, reclamarem a les Diputacions, Consistoris i al Consell, polítiques sostenibles que permetin una vertebració real del nostre territori i que no suposin el minvament o destrucció dels nostres recursos naturals, paisatgístics o culturals. Especial vigilància i exigència (tal com hem fet fins al moment), tindrem a afermar i avançar en les polítiques d’igualtat i lluita contra la bretxa de gènere.

CCOO té propostes que hem fet arribar a totes les forces polítiques i es contemplen com a qüestions prioritàries per a abordar reptes com una transició econòmica responsable i la consolidació i reforç dels serveis públics. Com recordava Ana García Alcolea, «el diàleg social és aquest puntal necessari per a avançar socialment i econòmicament en la nostra comunitat autònoma».

El model social està en joc

La convocatòria d’eleccions generals el 23 de juliol de 2023, impedirà el desenvolupament i aprovació de lleis importants per a l’esdevenir d’una societat democràtica, igualitària i equitativa. Fem una crida a la participació a la nostra afiliació i al conjunt de la classe treballadora, perquè, com també ens recordava Ana García Alcolea, «el model social està en joc».

Doncs ben benvolguts lectors, estes seran les nostres premisses i exigències per a continuar avançant en drets laborals i de ciutadania i enfront del soroll interessat i partidista, promogut per qui només pretén desprestigiar un model social construït entre totes durant 45 anys, nosaltres seguirem a lo nostre.

El Títol Preliminar, art. 7 de la CE consagra el nostre paper com a organitzacions bàsiques per a la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials.

El que s’ha dit, nosaltres a lo nostre.

FSC CCOO PV Comarques del Nord