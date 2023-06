Ni necis ni apolítics

Des del mateix moment que van signar el pacte de Fadrell o del Botànic, els seus destins estaven units. Alló que passava a un costat, ho sofria també l’altra banda de la coalició. Amb certesa, junts van fer moltes coses. Encara que també van deixar de fer-ne. I eixe era el problema: el que deixaren de fer. Sabien bé qui eren, i sabien bé quina part de l’espectre social representaven. Coneixien les reaccions, vist que no es dirigien a una colla de necis o apolítics. Calia parlar clar, i eren necessàries unes explicacions sinceres de les raons per les quals no es podien complir totes les promeses, i les raons per les quals es cedia en altres. Massa silencis portaren a la desconfiança, i de la desconfiança al meninfotisme sols hi ha un pas. «Aquellos polvos trajeron estos embarazos». Pel forat del meninfotisme ha passat una bufa de pato de 200.000 vots perduts pels partits nacionalistes. Per tapar el forat, caldrà treballar molt i fer un gran esforç. No sé si hi haurà prou de temps al dia 23.

Potser l’únic avantatge siga la certesa de la gent: el llop arramblarà amb tot. Per anar enfortits a les generals es comenta la possibilitat d’anar junts amb un partit de nova formació i de caire centralista, que fins ara poc fa i diu en favor de les diferents nacionalitats, potser que perdre l’essència no siga una bona idea. Un nou compromís envoltats amb la senyera d’altres partits que res tenen a vore amb el nacionalisme, seria un tir al peu. La nova aliança potser siga com la darrera, que a cau d’orella contaven histories falagueres mentres políticament vos sodomitzaven. Les minories tenen el mal costum de caure en el parany dels caramelets, un parell de miralls, un televisor per a la cuina, i si portaven la nomina, un joc de paelles antiadherents, i ja pensen que ho tenen tot lligat. De moment, els partits estaca, on totes les minories volen lligar-se, han enviat el missatge. El bipartidisme es l’únic sistema que garantirà l’estabilitat i la unitat de la pàtria. Les minories entrebanquen els grans projectes que porten a un mon feliç. Per a aconseguir-lo, és necessari agrupar el màxim de vots. Els grans partits estan construint la seua barraca unitària de poder, en açò sí que s’han posat d’acord. Be farien els partits minoritaris de deixar-se de baralles internes i posar-se a escorcollar com no trencar la seua pròpia coalició. I trobar un discurs creïble i possible. Els altres són els que posen en pràctica el que deia Lope de Vega «al públic, és just parlar·li en neci per donar-li gust», no caigueu en el parany.