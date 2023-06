Querid@ lector/@, tengo amigos, no todos, claro, que dicen que no son de derechas. Más bien al contrario, se declaran liberales como si esa circunstancia les excluyera de ser de derechas. Pero bueno, así lo manifiestan y, en todo caso, lo que si reconocen es que son anti Pedro Sánchez y su gobierno.

En esa línea denotan un vergonzoso clasismo cuando critican a Yolanda Díaz por vestir algún modelito que, por caro, consideran que no es apropiado para ella. Aplauden a Isabel Díaz Ayuso por permitir la libertad de dejar fumar en las terrazas, pero no les llama la atención ni denuncian el protocolo de muerte que impuso a las residencias de viejos de Madrid. Critican a Sánchez por convocar elecciones en julio, pero no saben que Feijóo hizo lo mismo en Galicia. Ignoran voluntariamente el destacado y beneficioso papel que ha tenido España y Sánchez en la crisis humana, económica y energética (consecuencia de la pandemia y de la guerra de Ucrania) y hablan bien (Dios mío) de un Mariano Rajoy que nunca pidió la palabra en la UE (iba a tomar apuntes) y, por falta de medidas, provocó en la crisis 2007/08 la desigualdad social y económica más sangrante de la historia reciente de España. Denuncian que el PSOE dialogue con Bildu, pero no dicen nada cuando en estos momentos y en el Parlamento Vasco, el PP respalda y aplaude iniciativas de Bildu...

Estado de derecho

La cuestión es que ahora, en las próximas generales, mis amigos van a tener que demostrarse si son, o no, de derechas. ¿Qué harán? ¿Votar al PP y a Feijóo? ¿A una derecha que durante el siglo XIX y parte del XX se mostró incapaz para asumir el régimen democrático liberal y el contrato social y político que fundamentan el Estado de derecho? ¿A una derecha que, en la actualidad, cuando en la Unión Europea apoya a los iliberales de Hungría y Polonia o, en España, sueña con alcanzar el poder con Vox, con la extrema, con los enemigos de la Constitución y de la UE, sigue sin ser liberal y sin aproximarse a sus homólogos del resto de democracias occidentales?

Analista político