Los créditos de ‘Casablanca’

¿Cuál es la mejor película de la historia del cine? Está claro que cada uno tendrá la suya. En mi caso hay dos que destacan por encima incluso de las sobresalientes: Casablanca y El Padrino II.

La trilogía de Francis Ford Coppola es una obra concebida desde el primer momento como una superproducción. Ya la novela de Mario Puzo había resultado un gran éxito editorial. Se invirtió muchísimo dinero para, entre otras cosas, poder contratar a un elenco de actores de primerísima fila: Marlon Brando, Robert de Niro y Al Pacino a la cabeza, junto a algunos de los más grandes secundarios que ha dado Hollywood. Todo se preparó para obtener un éxito sin precedentes. Salió de perlas y lograron componer una serie de películas excelsa, que pasará a la historia del cine entre las mejores. También ha acabado asentando una visión de cómo era la mafia italiana en Estados Unidos. Luego llegaría The Sopranos para reventar alguno de esos clichés y establecer un antes y un después, dicen los entendidos, en la concepción de las series televisivas. Me pareció también soberbia, de lo mejor que he visto en ese tipo de producciones audiovisuales.

Por el contrario, Casablanca parecía predestinada a pasar sin pena ni gloria. Los productores se conformaban con recuperar lo invertido y pasar a la siguiente película. Y es que la gestión de la misma fue un auténtico despropósito y un gran quebradero de cabeza para todos los que intervinieron. Los actores desconocían qué se iba a filmar al día siguiente, el director improvisaba constantemente, reciclaron decorados… Todo parecía anticipar un desastre de grandes proporciones y, sin embargo, pese a los impedimentos, acabó convirtiéndose en una obra maestra indiscutible, alabada ya en su momento y elevada a la categoría de clásico entre los clásicos con posterioridad. En mi casa la vemos todos los años, y nunca nos cansamos. Me parece un ejemplo clarísimo de como el caos puede derivar en excelencia.

Pues bien, ¿cuántos de ustedes saben que Castelló sale en dicha película? Pues toca fijarse bien, la próxima vez que la vean, en los créditos: al inicio del filme aparece un mapa de Europa con un avión que sigue la trayectoria París-Marsella-Casablanca. Por la razón que sea, el encargado de esta parte puso el nombre de varias ciudades españolas, un puñado, las principales y algunas más. Una de ellas, se puede leer claramente, es «Castellón», junto a la capital, la única que sale de nuestra comunidad autónoma.

Hemingway nos nombra

También Ernest Hemingway, en sus artículos de prensa durante la última guerra civil nos nombra. Dice de esta nuestra ciudad que está llena de ciudadanos valerosos y alaba los refugios que construyeron nuestros antepasados para protegerse de los bombardeos.

Por supuesto, no hay ninguna mención a ambas curiosidades en sitio alguno de la ciudad. Apenas nadie sabe de ellas.

¡Somos famosos!… Bueno, tampoco es para tanto.

Todo esto no sobresale del terreno anecdótico. Tampoco es que reivindique que se le dedique una plaza a Michael Curtiz, director de Casablanca, o que se ponga la reproducción del fotograma colgando del Fadrí. Solo pretendía mostrar que el nombre de nuestra pequeña ciudad sale escrito en una de las producciones cinematográficas más reconocidas. Una obra soberbia que nos habla de un momento histórico, la segunda guerra mundial, desde un punto de vista muy original e interesante, alejado del frente, alejado de lo obvio. Y con un final magnífico, que está en el imaginario popular y lo conocen hasta los que no han visto la película. Siempre nos quedará París… y ¿Castelló?

