La cultura en políticas contra la despoblación

En los últimos días hemos conocido la celebración de la segunda edición del festival Itinera. Una propuesta cultural, que tras una experiencia piloto en diez municipios en 2022, se extiende este año con el apoyo de la Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant), de la Generalitat y de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y llegará a más de cincuenta poblaciones, entre las que se encuentran las que pertenecen a la Ruta 99, con más de 50 conciertos musicales.

En una sociedad en la que en las grandes ciudades se habla de inteligencia artificial o de 5G las pequeñas poblaciones del interior no pueden funcionar a diferentes velocidades, como santuarios donde encerrar el pasado y esperar que su patrimonio natural e histórico siga intacto cuando decidamos visitarlo. Los incendios de hace pocos meses en el Alto Mijares o los del pasado verano en Bejís o la Vall d’Ebo, nos recuerdan que los beneficios o perjuicios de nuestra actuación para con nuestro territorio nos afectan a todas y todos.

Este gobierno creó en 2018 la Agenda Avant, desde Presidencia de la Generalitat, una Agenda que ha servido de puente entre los diferentes departamentos de la Generalitat para canalizar todas las políticas contra la despoblación, que hoy pueden verse reflejadas en la Ley Integral de Medidas contra el despoblamiento. En el último año se han invertido alrededor de 240 millones de euros en las principales políticas desarrolladas. Políticas que en estos últimos cuatro años han hecho posible que 180 poblaciones que están en riesgo de despoblación (un 33% de nuestro territorio) tenga hoy acceso a servicios financieros con 135 cajeros automáticos en poblaciones donde nunca en su historia las habían tenido, que se hayan reabierto escuelas donde hacía más de 40 años que no existían, se hayan generado ayudas para la reforestación e inversiones directas y, entre otras cuestiones, se haya contribuido a que el gobierno de España extienda la fibra y que hoy más de el 97% de los territorios de interior tengan acceso a internet. Que una persona joven pueda hoy trabajar desde Morella para una multinacional japonesa o que desde Cervera del Maestrat teletrabajen para una institución del Reino Unido es algo que hace pocos años resultaba impensable.

Revertir una situación de abandono hacia el interior de nuestra Comunitat que ha durado décadas no es sencillo, pero estamos en el camino. Uno de los grandes avances ha sido lograr que en todas las instituciones públicas se vuelva la mirada hacia el interior, se piense en sus singularidades y se atiendan sus necesidades especiales y esenciales.

Sanidad, educación, transporte, movilidad, medio ambiente… la lucha contra la despoblación es un reto que se debe asumir desde todas las áreas de nuestra sociedad y en ese reto no puede faltar la cultura. La cultura es un lugar común de todas y todos, además de un derecho constitucional y es nuestro deber garantizar su disfrute para mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos de estas poblaciones. Pero no debemos olvidarnos del efecto multiplicador de la cultura en las políticas contra la despoblación, porque la cultura no es sólo visibilidad, es mucho más: son lugares de encuentro, de disfrute y de reflexión, la creación cultural interpela directamente a nuestras sensaciones y sentimientos, para transformarnos.

La Ruta 99, creada por la Generalitat, ha conseguido no sólo situar en el mapa turístico a los 24 municipios más pequeños de la Comunitat, sino que ha logrado colocarlos en la mente de todas y todos los valencianos. Ya no necesitamos carteles, aunque los tengamos, todos tenemos ya en nuestra mente estas poblaciones y eso es importante porque aquello que no conocemos no podemos apreciarlo, ni mucho menos tendremos la impronta de querer conservarlo.

La lucha contra la despoblación está ya en la iniciativa cultural, en las propuestas del programa Confluències del IVAM, por ejemplo, con instalaciones artísticas en las poblaciones de la Ruta 99, o ahora en el festival Itinera, que nace de un grupo de artistas que han decidido llevar la música y la danza a las poblaciones más pequeñas de la Comunitat y con los cuales nos alineamos para sumar esfuerzos. Con su ayuda este verano más de medio centenar de jóvenes se subirán a un escenario por primera vez y quizá muchos de ellos y ellas visiten por primera vez estas poblaciones, una experiencia inolvidable. Junto a ellos lo harán artistas consagrados, en un intercambio cultural intergeneracional.

Debemos ser capaces de garantizar que los caminos que conducen a estas poblaciones sean de ida y vuelta y generar experiencias entre las personas que están, las que vienen y las que vendrán, es una siembra de futuro. Gracias Itinera, por contribuir al efecto multiplicador de la cultura en la lucha contra la despoblación.

Directora general de la Agenda Valenciana Antidespoblament