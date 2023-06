La Universitat d’Estiu de l’UJI

Educació superior i període estival no són incompatibles, en quasi totes les universitats s’organitzen i proposen els coneguts com cursos d’estiu, en clara aplicació dels principis de l’extensió universitària i de la cultura en tant que tercera missió de la universitat. L’UJI, fidel a aquesta idea, va redefinir a partir de 2019 el seu model estival i va propiciar que les propostes del professorat s’integraren en la convocatòria anual de projectes culturals UJI-encultura i pogueren així desenvolupar-se durant tot l’any adaptant-se als ritmes de l’estudiantat. Al mateix temps va plantejar una iniciativa potent, conformada per un nombre reduït de cursos sobre temes de política i governança universitària (de la mà de la Càtedra UNESCO de Gestió i Política Universitària i, en els últims anys, de la CRUE), sobre matèries relacionades amb l’especialitat de les persones que han rebut el grau d’honoris causa a l’UJI (recordem a Anna Lluch sobre comunicació mèdica, Javier Querol sobre qualitat de l’aire...), també altres temàtiques d’actualitat, i, sota la direcció de l’escriptor Santiago Posteguillo, el ja tradicional i esperat curs sobre literatura pel qual han passat autors i autores de primer nivell. Tot aquest coneixement en un entorn com el que ofereix Benicàssim, centre turístic de proximitat, com una forma de posar en valor el nostre model d’universitat arrelada i compromesa amb el territori i que sap i vol eixir del campus.

Per a la Universitat d’Estiu UJI 2023 s’han preparat tres propostes de màxima actualitat. La primera, que obrirà el cicle els dies 15 i 16 de juny, és el curs coorganitzat amb la Conferència de Rectors i Rectores de les Universitats Espanyoles (CRUE) sobre Universitat i territori, que comptarà a més, amb el fet que la presidència de la CRUE recau en la rectora de l’UJI, Eva Alcón; durant aquests dies, rectors i rectores de diferents universitats espanyoles i altres especialistes analitzaran l’impacte de les universitats en el territori, matèria sobre la qual l’UJI té molt a dir per ser referent en programes de transferència del coneixement i pel seu Programa d’Extensió Universitària (PEU-UJI) entre d’altres. La segona proposta, que tindrà lloc els dies 21 i 22 de juny, aborda un tema de màxim interès, Noves tecnologies en l’esport sota la direcció de Carlos Hernando, director del Servei d’Esports de l’UJI, en les sessions, experts debatran sobre les diferents tecnologies que s’estan utilitzant en l’esport d’alta competició i la seua aplicació pràctica, des de la perspectiva dels entrenadors, gestors i equips tècnics. La Universitat d’Estiu UJI es clourà els dies 5, 6 i 7 de juliol amb la proposta de Santiago Posteguillo, Crim i guerra en la literatura, que comptarà amb José Luis Corral, Julia Navarro, Rosario Raro, José Calvo Poyato, Luz Gabás (Premi Planeta 2023), Ramón Palomar i Dolores Redondo. Els mesos de juny i juliol són de vertigen a les universitats: exàmens, defenses de treballs i finalització de molts terminis administratius. Sens dubte, el final del curs acadèmic provoca certa sensació de fatiga, de ganes d’estiueig, de desconnexió. Per això, la Universitat d’Estiu de l’UJI ha de ser un lloc on la frenètica activitat acadèmica s’asserene i permeta un diàleg agradable, en un entorn natural mirant el Mediterrani, bressol de la nostra cultura, on puguen ampliar-se competències i coneixements en un camp específic, descobrir i enriquir nous àmbits professionals i personals, en fi, que la universitat no pare a l’estiu però permetent que els seus processos es compassen amb l’època de l’any, i que la reflexió siga acalorada només per la temperatura, potser així el coneixement puga fluir amb més garantia d’èxit i preparant les ments per a reptes futurs. Amb aquests ingredients la Universitat d’Estiu UJI ha de consolidar-se com a activitat acadèmica i cultural de referència en l’estació propícia per a la mobilització plàcida del coneixement. Vicerectora de Cultura, Llengües i Societat