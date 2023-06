El cine políticamente correcto

Tiempos tormentosos, en los que lo políticamente correcto prima, hasta extremos a veces absurdos. No puedes salirte de la línea porque te repudia todo el mundo, te insultan y te marginan y por supuesto cero subvenciones, te censuran y boicotean entre acusaciones de discriminación o racismo. Todo absolutamente contrario a la libertad, estamos bajo una autentica tiranía.

Y en este sin sentido, las plataformas se llevan la palma, en particular Netflix, en la que en todas sus series o películas aparece solo lo correcto, que no es lo habitual, hasta caer en el ridículo. Lo último, una Cleopatra negra totalmente alejada de la realidad histórica que ha generado múltiples protestas en Egipto. Así vemos personas de color en todas las series históricas británicas, lo que es falso. En Hollywood cambian películas históricas para no ofender, lo que sí hacen, a los amantes del cine y de la verdad.

Disney puso en la picota sus éxitos históricos por anticuados y racistas: Peter Pan, Blancanieves y los siete enanitos, que en la última versión ya no son enanos, Dumbo, El libro de la selva, La dama y el vagabundo, películas que a mí me encantaron. Dicen que los teleñecos tienen contenido ofensivo y solo pueden verlo adultos.an retirado películas como Lo que el viento se llevó. Cambiaron el nombre de Diez negritos de Agatha Christie. A JK Rowling la han boicoteado por la acusación de una supuesta transfobia en Harry Potter, lo que no es verdad.

Qué más bonito que dotar de normalidad a lo normal, que cada cual sea de la raza, tendencia sexual, política, religiosa, etc, que le toque o quiera sin que eso sea lo importante. Y por favor que no nos larguen más basura tendenciosa y falsa, que respeten la historia y nos dejen ser libres.

Notario y doctor en Derecho