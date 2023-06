Muchos son los años que existe el movimiento vecinal en Castellón y mucho el trabajo realizado por sus integrantes en el devenir y el desarrollo de muchas infraestructuras, en mejoras de nuestra ciudad y nuestros barrios, y en la realización de las fiestas de los barrios.

Las Asociaciones de Vecinos somos colectivos que necesitamos sentirnos parte viva de la ciudad, ya que somos el enlace directo con nuestro Ayuntamiento y quién lo dirige y a la vez con nuestros vecinos a los que representamos, por eso es necesario que nos sintamos útiles haciéndonos partícipes de las decisiones , propuestas y mejoras de la ciudad y de los barrios para un mejor desarrollo de los proyectos.

Cuantas veces nos preguntamos de quién habrá sido la brillante idea de realizar obras, poner farolas, bancos e infinidad de cosas que a los dos días son estorbos que hay que volver a quitar y el gasto que supone a la ciudad, por no estudiar bien la situación porque nos encontramos como decía antes con farolas en medio de las aceras por donde no se puede pasar andando y menos con un carro y muchas infraestructuras que se realizan que no se les ve sentido y que con una buena comunicación con los vecinos las podemos evitar y mejorar.

Otra de las facetas muy importantes del movimiento vecinal es la realización de las fiestas en nuestros barrios o bien a través de las Asociaciones de Vecinos o de las comisiones de fiestas de nuestros barrios, estamos ya en el mes de junio empezamos ya haber movimiento en los barrios con la organización de las fiestas momentos en los cuales se fortalece la convivencia y la relación entre los vecinos de la ciudad.

Ya están ahí las fiestas de San Pedro , pero luego es un no parar de barrios, Perpetuo Socorro, Grupo Reyes, Grupo Roser, Benadresa, San Agustín, Venta Nova y urbanizaciones de montaña como la Choquera las Galeras y muchas más y acabando el Grupo Rosario en octubre con un verano repleto de actos en los cuales esperamos a todos los vecinos de Castellón.

Presidente de la AAVV Grupo Reyes y Carretera Alcora y presidente en funciones de Coasveca