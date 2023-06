Los fastos de Felipe III

En 1599, recién nombrado rey Felipe III, con motivo de su viaje a Valencia para celebrar su boda, estuvo en Vinaròs esperando el arribo de su prometida, la archiduquesa Margarita de Austria, quien llegó a la rada en una escuadra compuesta de 41 galeras. Con motivo de la presencia de los soberanos, Castelló tuvo que enviar como obsequio, en una amplia barcaza de un marinero del Grau, seis ternerillos para que fueran ofrecidos como ágape al séquito regio. De semejante exacción no se librarían, ni mucho menos las localidades más cercanas. Hay que suponer que con motivo del fausto acontecimiento nupcial, los monarcas llevarían un cuantioso acompañamiento… o es que en la época eran unos glotones de crecida gula.

Para los humildes lugareños, la contemplación del cortejo de los reyes, en su trayecto hacia la capital del reino, debió suponer un espectáculo de suntuosidad y oropel.

Camas para el cortejo real

Como es sabido, el camino real no entraba en la capital de la Gobernación del Norte valenciano, aunque sí pasaba muy cerca. Como la vía no estaba en buenas condiciones hubo que repararla, en un esfuerzo de obras públicas muy considerable. El proceder no era nuevo entonces, ni lo es ahora. La reina pernoctó en Cabanes y Castelló tuvo que suministrar camas al cortejo real, para que sus componentes pudieran acomodarse en la posada del camino, además de abundantes vituallas para unos yantares opíparos, que supusieron crecidos gastos. Por si no fuera poco, al mejor estilo de lo referido por Calderón en El alcalde de Zalamea, la capital de la Plana hubo de acoger en sus fondas y en sus casas, a los numerosos componentes de la escolta de caballería, que acompañaba a los soberanos.

Cronista oficial de Castelló