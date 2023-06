Naturalmente sería una majadería obviar las dificultades del estudio y simplificar el esfuerzo del estudiante. Pero, por otra parte, es cierto que olvidamos o no practicamos aquello que decía el viejo Horacio en su Arte Poética: Prodesse et delectare, algo así como enseñar deleitando y, por supuesto, aprender deleitándose, cosa realmente importante en la enseñanza constructiva interactiva en donde la clase se pretende que sea como una fiesta didáctica y el aprendizaje muy placentero. Una especie de utopía educativa, se dirá, pero nada más lejos de la realidad, aunque exigente en cuanto a motivación y método.

Viene esto a cuento de unos relatos que acabo de leer sobre la problemática filosófica en los que, curiosamente, se entremezclan las cuestiones más serias con la exposición humorística de sus autores. Esto me recordaba mis años mozos en que el bachillerato habilitaba para los estudios superiores de lo que, vulgarmente, llamamos ciencias y letras. Yo estaba decidido por la Física, pero esperaba con fruición iniciarme en la Filosofía, y así llegué a esta materia ilusionado (era entonces el método aristotélico-escolástico exclusivamente). Pero al introducirme en este nuevo campo las explicaciones se me hicieron tediosas y mis deseos se frustraron, tanto por el contenido de la materia como por las explicaciones que la ilustraban. Luego descubrí por mi cuenta en la lectura de Descartes una nueva filosofía y decidí mi futuro. Fue un libro y un profesor, después, lo que hizo el motivo del cambio, según los principios de Horacio: prodesse et delectare.

Destacaron por su buen humor

Ya en la antigüedad, cínicos y cirenaicos, todos ellos discípulos de Sócrates, destacaron por su buen humor, aun en las cosas aparentemente más serias. Ya lo decía el humorista catalán bastantes siglos después, Noel Clarasó: «No os fieis de las personas que no ríen, porque no son serias». Y, tal vez, tuviera razón.

Bien lo decía ya Nietzsche, a quien tanto gustaban las bromas, que escribió que el hombre es el animal que sufre tanto que ha tenido que inventar la risa. «Yo mismo --añadía-- me cuento a mí mismo tantos chistes idiotas que, a veces, me pongo a reír en plena calle».

A Anaxágoras, poco antes de morir, le preguntaron si quería ser enterrado en su ciudad natal, el cual, medio en broma, respondió: «Que yo sepa, el viaje a la región de los muertos es igual de largo desde todos los lugares». Y, poco después, expiró.

Dicen que Diógenes de Sínope fue hecho prisionero y vendido como esclavo. El pregonero le preguntó qué sabía hacer y él le respondió: «Sé mandar. Mira a ver si alguien quiere comprar un amo». (Continuará, tal vez).

Profesor