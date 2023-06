Tampoco voy a decir que ya lo sabía, que lo dejé escrito y que me guiaba una fe inquebrantable. Digo de la jornada épica que vivió Castalia el domingo y que, desde ya, forma parte de nuestra historia, de la del club y de la de los quince mil testigos que la patrimonializarán como una gesta propia: yo estuve allí.

Confieso que tenía mis dudas, que los nervios y las lágrimas me conmocionaron a ratos. Pero todo eso, y más, deviene intrínseco a nuestros colores. Lo pasional por encima de lo racional. Eso es lo que nos hace distintos y nos mantiene vivos. Mi optimismo del miércoles pasado se basaba en esa confianza ciega en la afición, verdadero sustento de la remontada. Cuestión distinta fue lo visto, lo sufrido y lo gozado sobre el césped. No descubría nada cuando también apuntaba que, por encima incluso de los méritos propios, este tipo de eliminatorias se nutren de los fallos del contrario: fue un partido de errores, de ahí tantos goles. Quien más los aprovechó fue el Castellón, y a otra ronda.

Puede que, por eso mismo, mientras las crónicas gallegas se recrean en calificar de exagerada la expulsión y hasta lamentan un córner «que nunca fue» como anticipo del gol definitivo, yo prefiero hablar de rigurosidad en la aplicación del reglamento y fallos en la marca después. Es el color del cristal con que se mira, ciertamente. Porque la crueldad de seguir en este engendro de categoría no debiera ser óbice para que el Depor dejara de reconocer esta derrota como penitencia de unos pecados, de mala planificación de la temporada y de interpretación del partido, y no solo en el plano individual que ahora pasa factura al portero que tantas veces les ha salvado. Eso sin olvidar la provocación de ese mal gestor y nada madrugador que es Augusto César Lendoiro. Bien sabemos aquí de purgar con las faltas y los delitos de administradores desleales, expoliadores y comisionistas, o de otros incluso con nómina que, sin rubor, volvían a ensuciar el palco o se declaraban albinegros en twitter. Mas no podemos celebrar nada, solo agradecer que se recupere nuestro zaherido orgullo, porque en puridad todavía no hemos ganado nada, aunque dentro de muchos años, cuando recordemos este ascenso --que lo será--, se hablará más de la semifinal salvada que de la doble cita que nos queda pendiente.

Y barrunto que para llegar a ella hubo mucho de justicia divina el domingo en Castalia y no se me ocurre mejor receptor de ese favor celestial que David Cubillas. Ser faro del equipo durante años también lleva parejos no pocos sacrificios y una diana en la espalda, la de la envidia, la de saberse cuestionado cada final de temporada, a cada ascenso al que ha contribuido porque la categoría nueva le iba a venir grande, por la edad, por si nos vuelve a dejar en evidencia.... Cubillas es el escudo de este Castellón, y los escudos no se jubilan. Acabar el partido con la cabeza vendada --no ha tantos años jugaba con ferula para salvaguardar su tabique nasal roto en acto de servicio-- vino a recordarnos a Guillén, a Santacatalina y a tantas leyendas que regaron con sangre el césped. Pase lo que pase en la final, Cubillas jugará hasta expirar, porque es su equipo. Luego volverá a ser cuestionado, pero siempre estará ahí, porque es uno de los nuestros.

POST SCRIPTUM. Aunque las urnas han querido el relevo en la alcaldía de Castelló, quiero recordar que Amparo Marco logró el difícil equilibro entre atender los intereses del CD Castellón y las dudas que ofrecían sus distintos gestores durante los últimos ocho años. Por eso, frente a la manipulación, sospecha; frente a los voceros, memoria. Porque mientras unos regalaban 600.000 euros a Osuna, Blasco y su banda, y otros postulaban la desaparición del club, la alcaldesa optó por exigir los documentos que demostraran la titularidad de las acciones para que las incontables ayudas públicas no equivocaran arteramente su destino; persiguió a los nazis que el club premiaba con asientos en el palco; y negó la ampliación in aeternum de la cesión de Castalia a quienes luego se ha demostrado vinieron a hacer negocio. Por contra, no ha tenido problemas con Richard Bentley, Robin Taylor y Bob Voulgaris, con quienes ha dialogado más veces en diez meses que con todos sus predecesores. Claro, eso no gusta a los herederos de la Fundació y no la perdonan.

Como también es de justicia, gracias, Amparo.