De eso se trata

Querid@ lector/@, reducirlo todo a izquierda y derecha no siempre es la forma ideal de actuar en política. Por eso confieso que siendo de izquierdas nunca fui partidario de simplificarlo todo con un "ellos o nosotros". Y es que la cosa pública en democracia, y salvo en cuestiones que afectan a principios esenciales, casi siempre suele ser más compleja y reclama cierta flexibilidad. Pero, a pesar de lo dicho, considero necesario que en las generales del 23 julio se explique con detalle qué representa votar a unos, o a otros, porque hay sensibles diferencias que afectan en positivo o negativo a nuestras vidas.

Régimen democrático liberal

Posiblemente por lo de siempre, porque tenemos una derecha que durante el siglo XIX y parte del XX se mostró incapaz de asumir el régimen democrático liberal y el contrato político social del Estado de derecho. Una derecha que en la UE respalda a los iliberales de Hungría y Polonia y que, ahora y aquí, y por controlar el poder político, avanza en la idea de normalizar y llevar al gobierno a una ultraderecha, la de Vox, que es contraria a la UE y a la Constitución democrática española. Así es que habrá que esforzarse para dejar constancia de que el futuro aconsejable para nuestras tierras y gentes no va a salir de girar al pasado. Pero, en todo caso, el PSOE, el gobierno saliente, no puede quedarse solo en eso, en una comparación que sería una simple y poco fecunda resistencia. Además tiene que explicar todo lo que ha hecho (que es mucho) y cómo va a profundizar en los tres pilares básicos: en la redefinición de la justicia social y la lucha contra las desigualdades cuando ya no son suficientes los mecanismos distributivos del Estado del Bienestar, en añadir nuevos valores al socialismo (ahora toca ecologismo como progreso más seguro y duradero, el feminismo o la igualdad real para las mujeres…) y en afirmarse en una vocación reformadora que va más allá de la gestión y cambia la realidad para mejorar la vida de las personas. Querid@ lector/@, así lo veo y así lo cuento. De eso se trata. Periodista