Pedro Sánchez cumple la esencia del proverbio italiano que tan bien retrataba a Silvio Berlusconi: «El lobo pierde el pelo, pero no el vicio». El capitán del Titanic político nacional llamado PSOE aprovechó ayer la comparecencia en la Moncloa, tras la presentación de las prioridades de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, para lanzar un mensaje que pretendiendo ser subliminal fue perfectamente entendible que iba dirigido a los pactos de gobierno entre PP y Vox, tras naufragar los socialistas en toda España, a excepción de Castilla-La Mancha y Asturias. Sánchez Pérez, que está obligado por ley a no aprovechar su condición de jefe del Ejecutivo para hacer proselitismo electoral, volvió a utilizar la posición de preeminente ventaja que le da la púrpura para lanzar el mensaje: «Es una mala noticia la mayor representación que están ganando las fuerzas antieuropeístas». Cuidado que viene el coco, quiso decir, una vez más, quien fue capaz de acostarse con Pablo Iglesias después de decir que nunca podría dormir si algún día Podemos llegaba al Consejo de Ministros. El presidente ya anunció que sobre su particular coco tendrá ocasión de explayarse en otro escenario. De aquí al 23J iremos viendo la resurrección del «dóberman de la derecha». La desesperación reverdece lo peor del pasado, el fin de Felipe.

Mientras Sánchez iba a la suya, su delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, elogiaba a Bildu: «Los supuestos enemigos de España han hecho más por los españoles y por España que lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera». Para el sanchismo el peligro es PP-Vox. Apoyo laudatorio a los herederos de ETA, golpistas independentistas y extrema izquierda. Periodista y escritor