A mi hijo le ha entrado la fiebre por los cromos de fútbol. Esto me ha traído recuerdos de la infancia, de cuando yo los coleccionaba. Han cambiado pocas cosas en ese mundillo. El precio quizá sea la más significativa: de las cinco pesetas (0,03 euros) que pagaba yo --bueno, mis padres, mis abuelos-- ha pasado a costar un euro cada paquete. Treinta y tres veces se ha multiplicado; bastante más que la inflación, indudablemente. Otra diferencia es que antes los cromos había que pegarlos en un álbum de papel, por la parte de arriba; si querías mirar la parca información que contenía, debías levantarlo con el riesgo de que se despegara. Ahora se guardan en láminas transparentes donde puedes ponerlos y quitarlos a tu antojo sin estropear nada.

Todo lo demás sigue por los mismos derroteros: intercambias los repetidos con otros coleccionistas, supongo que habrá algunos casi imposibles de conseguir y completar la colección será difícil de narices. Ahora, además, bastante más caro.

Antes los equipos se ordenaban en el álbum alfabéticamente y, dentro de cada hoja, se colocaban según la posición en el campo: porteros, defensas, medios y delanteros. Había un viso de igualdad en esa disposición que ahora se ha perdido: en los de ahora cada jugador lleva una valoración numérica de sus cualidades, lo que permite categorizarlos. También se han creado cromos especiales que solo representan a los que consideran futbolistas destacados. Les llaman con términos curiosos: Crack, Megacrack, Diamante, Momentum… Estratifican por categorías, diferencian. Cuando yo era pequeño, el cromo de Maradona no se resaltaba de ninguna forma respecto, por ejemplo, al de un defensa del Burgos o a un medio del Cádiz.

Ahora hay, además, mucho brillo. Lentejuelas aplicadas a los cromos. Colorido para llamar la atención de unos críos que viven pegados a las pantallas y a los que hay que captar con estridencias. Nosotros éramos, supongo, más frugales, o si lo quieren, más fáciles de contentar. Nos enfrentábamos a menos impulsos externos.

Mercadeo bastante deslavazado

Con todas las diferencias, al final llegamos al mismo sitio, a la placeta delante del colegio, donde se trapichea con los repetidos o se intenta completar, antes que nada, nuestro equipo preferido. A mi hijo sus amigos le regalan los del Villarreal y él, espléndido, se deshace de cualquiera que no lleve la camiseta amarilla --esto literalmente: el portero suplente del Celta, el argentino Marchesín, viste de amarillo y el chaval no lo suelta, pese a saber que no pertenece al equipo groguet--. En verdad, mi niño y sus amigos, con seis años, son todavía demasiado pequeños para comprender el funcionamiento de los cromos; cuando se juntan y se muestran las últimas adquisiciones aquello resulta en un mercadeo bastante deslavazado y difícil de entender por los adultos.

Recuerdo que, en quinto curso, allá por los ochenta, conseguí un taco de unos cuarenta o cincuenta cromos simplemente dejándome copiar en un examen. Aún conservo el primero de los álbumes que casi completé --si no recuerdo mal me faltan un par de cromos--. Data de la temporada 1980/81. El Castellón estaba en Primera y uno de los últimos fichajes era el de Óscar Ferrero, hermano de Enzo Ferrero, uno de los grandes jugadores del Sporting de Gijón, en esa época un equipo puntero. El cromo muestra al jugador con la zamarra albinegra pintada sobre los colores de su equipo en Argentina, el Chacarita Juniors. Eran otros tiempos… Hoy sería fácil hacerlo sin que se notase la diferencia, con el milagroso Photoshop. Entonces nos dábamos cuenta de la burda edición hasta los niños. No nos importaba en absoluto. Pura felicidad.

