Hay épocas en las que uno se cansa de persistir, de luchar contra las adversidades que se presentan y prefiere tirar la toalla. Este estado, que se conoce como indefensión aprendida, es muy característico del ser humano cuando se enfrenta a una situación complicada, haciendo referencia a quienes han aprendido a comportarse de forma pasiva ante los problemas. Es, pues, un fenómeno psicológico que se produce cuando una persona, después de enfrentarse repetidamente a situaciones adversas, y sentir que no puede ni controlar, ni evitar los resultados negativos, desarrolla una sensación de desamparo y resignación, reforzado por la expectativa de que, en el futuro, las circunstancias no cambiarán. Es tal el sentimiento de impotencia y desesperanza, que puede acabar generando una depresión.

La clave es la percepción de falta de control, pues cuando uno se enfrenta a eventos estresantes o amenazantes de manera continua, y no encuentra una forma efectiva de hacerles frente, llega a creer que sus acciones no tienen ningún impacto en el resultado de la situación, lo que a su vez afecta a su autoestima y al bienestar general. Es importante destacar que la indefensión aprendida no se limita a situaciones específicas, sino que puede generalizarse a otras áreas de la vida, lo que dificulta aún más la recuperación y el desarrollo de una mentalidad más positiva. Afortunadamente, la indefensión aprendida no es una sentencia de por vida, pues a través de una oportuna terapia, realizada por el profesional adecuado, es posible desafiar y modificar las creencias limitantes que sustentan esta sensación de desesperanza.

Así, fomentando la adquisición de habilidades de afrontamiento efectivas, la reevaluación de la propia capacidad de control y la promoción de un entorno de apoyo, es posible romper el ciclo de la indefensión aprendida y recuperar un sentido de autonomía y resiliencia. Como dijo Albert Einstein: Si mides la capacidad de un pez poniéndole a subir un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un inútil.

Psicólogo clínico

