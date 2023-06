Golpe de calor en junio de 2023

Y el verano nos llegó de golpe, casi antes que la primavera y el calor se hizo insoportable. Alcanzó temperatura de ebullición el 28 de mayo. Para el 13 de junio, los efectos de aquel calentón ya están entre nosotros. La Comunidad Valenciana tendrá nuevo gobierno gracias al acuerdo del PP y Vox. Realmente no sé lo que significa Vox, lo siento. Recuerdo que de chaval tuve algún diccionario, aunque creo que no tienen nada que ver. Es evidente que el mundo está cambiando. Sigue habiendo negacionistas del cambio climático, pero no los hallarás en UGT. Aquí estamos seguros que es imprescindible comenzar a luchar contra la destrucción acelerada del planeta.

En el otro orden de las cosas, el de las cosas del comer, seguimos con la inflación disparada, todos los días hay alguien intentando darnos buenas noticias, que el IPC está bajando, que si lo estamos conteniendo… pero parece imposible pararlo, así que, en definitiva, todo sigue subiendo.

En UGT continuamos con lo nuestro, eso de representar a la clase trabajadora. Esto de la clase se ha quedado muy indefinido. Querer dividir la sociedad en dos clases, obrera y… ¿burguesa? ¿privilegiada? ¿empresarial?... está un poco desfasado. ¿Ricos y pobres? ¡Si es que somos unos carcas! ¡Por lo menos, dilo en inglés, rich and poor!

Y esta es nuestra realidad, con el giro y el cambio del planeta, ya no hay dos clases, hay un montón. El mundo se ha llenado de etiquetas. Te compras una moto y te pones a repartir comida a través de una aplicación y ya no eres un trabajador, ahora eres un emprendedor. El mundo ya no es lo que era; ahora lo importante ya no es cuanto cobras, ni siquiera si cobras, sino cuánto tiempo trabajas y algo más importante aún: ¿lo que haces te gusta? Porque si haces lo que te gusta no es trabajar. ¿Tú eres un obrero? ¿Te levantas cada día y vas a la fábrica o te dedicas a trabajar en una oficina? Porque en la fábrica, seguramente eres un obrero, pero en la oficina, que no te engañen, tú eres un empleado. Y no es lo mismo, por más que te lo digan, no es lo mismo. Puede que seas un mando intermedio en una cadena comercial, sabes que eres diferente. ¿Qué va a ser igual? ¿O acaso eres funcionario del Estado? Te van a decir a ti... ¿obrero?

Así que ya lo veníamos diciendo hace tiempo desde UGT, cuidado con el cambio climático. Que son pequeños gestos, pero todo suma. De pronto, sin darte cuenta, te molesta la inmigración, al día siguiente hay subvenciones o ayudas que no entiendes, que si se hacen pactos con el diablo, que si no se defiende la soberanía española, que ahora ya no nos comen los chinos, nos come Marruecos… y te has convertido en un señor de Murcia. Mientras tanto, los polos se siguen derritiendo, el mar se come la costa, sube el calor, hay menos gaviotas, las abejas desaparecen, otra vez sube el calor y te levantas una mañana y tienes un gobierno en la Comunidad Valenciana de PP y Vox.

El pueblo siempre es sabio, ya tuvo mucho tiempo gobernando al PP, ahora han tenido al PSOE y se han cansado... ¿Será que toca liberal? Nosotros, desde UGT, con lo nuestro, que si clase trabajadora y eso… ¡Qué calor! Solo apetece gazpacho.

Secretario General de FeSMC Comarques de Castelló