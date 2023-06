El pasado sábado se constituyeron las nuevas corporaciones locales, las elegidas democráticamente el día 28 de mayo, y quiero aprovechar este artículo para agradecer la confianza de los vecinos y vecinas de Benicàssim que expresaron su voluntad a través de las urnas otorgando, con sus votos, la mayoría absoluta al proyecto de ciudad presentado por el Partido Popular que tengo el honor de presidir.

Nuevamente asumo el reto que supone mi cuarto mandato al frente de la alcaldía de una ciudad como Benicàssim poniéndome al servicio de todos sus vecinos, para seguir construyendo esta ciudad abierta, amable, dinámica y acogedora, de la que todos nos sentimos tan orgullosos.

Y lo hago con la misma ilusión del primer día sumando a la responsabilidad, la experiencia, el rigor y la serenidad que dan los años de gestión al frente del ayuntamiento; pero sobre todo, lo hago con lealtad hacia todos y cada uno de mis vecinos y vecinas, nos hayan votado o no, porque les puedo asegurar que ser la servidora de todos, es el honor más grande y apasionante que como benicense podría alcanzar. Porque amo profundamente a Benicàssim, la ciudad que me vio nacer, donde vivo y sobre todo donde está lo más preciado que tengo cómo persona: mi familia y mis amigos.

Todo un privilegio que me permite continuar desarrollando, trabajando a diario por un proyecto que iniciamos en 2011 y que, legislatura tras legislatura, va consolidándose, gracias al equipo de mujeres y hombres formidables que me han ido acompañando en el camino. No me cabe duda de que, con su trabajo y buen hacer, todos han contribuido a hacer grande nuestra ciudad.

Espacio común de entendimiento

Y es que quienes nos dedicamos a la noble tarea del municipalismo tenemos, en nuestras manos, una extraordinaria oportunidad de trabajar de forma cercana mirando a los ojos a nuestros vecinos, sabiendo que nuestras decisiones tienen relevancia y una gran posibilidad para transformar nuestras ciudades hacia algo mejor. Aprovechemos pues, la oportunidad que nos han dado nuestros vecinos y busquemos ese espacio común de entendimiento que nos haga a todos mejores.

Nuestra fuerza y nuestra motivación no debe ser otra que alcanzar el mejor futuro para Benicàssim y para cada uno de ellos, y para lograrlo sólo hay una dirección posible: el trabajo constante, la responsabilidad, la coherencia y una buena dosis de sentido común. Porque esta ciudad lo merece todo y nuestros vecinos, así lo esperan de todos nosotros.

A pesar de haber pasado tiempos difíciles, todos nos hemos esforzado en superar obstáculos y hemos sabido sobreponernos a las adversidades. Hemos dado la mejor versión de nosotros. Hemos sido valientes, solidarios, respetuosos y prudentes.

Aprendimos a gestionar una pandemia sin precedentes y, junto a nuestros vecinos, demostramos el enorme valor cívico que supone estar unidos. Eso nos ha ayudado a salir más fortalecidos y confiados en que, desde ese objetivo común que es Benicàssim, podremos enfrentar y asumir cualquier desafío que se nos presente.

Por ello el diálogo entre todas las fuerzas debe ser constructivo, leal y obedecer a un único objetivo que no puede ser otro que la defensa del interés general de nuestros vecinos porque como servidores públicos, debemos ejercer cada uno desde nuestra posición la labor encomendada por parte de la ciudadanía de forma seria, serena y responsable.

Políticas útiles

A ellos nos debemos y por ello, seguiremos trabajando para que todas y cada una de nuestras políticas públicas sean útiles y mejoren su día a día, avanzando en un modelo de ciudad pensado con la cabeza y diseñado con el corazón en el que la ciudadanía, siempre será lo primero.

Un modelo de ciudad, basado en el crecimiento económico social y medioambientalmente responsable. Un modelo de ciudad que genere confianza y estabilidad para quien desee emprender. Un modelo de ciudad que continué posicionando a Benicàssim a la vanguardia del turismo, la cultura, la innovación, el desarrollo y el emprendimiento, generando oportunidades para todos y para todas.