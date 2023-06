No hay mayor honor y orgullo que saber que tu pueblo te quiere. Y ese es nuestro caso, porque aunque los tres partidos de la derecha se hayan juntado para echar a quien el pueblo eligió el 28 de mayo, estamos orgullosos del respaldo que todas y todos los vecinos nos han hecho llegar.

Llegar lejos y sentirte sola debe ser triste, pero más triste es utilizar la política para beneficiarse personalmente de ella y eso es lo que ha pasado en Orpesa. Después nos preguntamos por qué la sociedad tiene desafección hacia la política.

A todas las personas que han confiado en nosotros quiero darles las gracias. Seguimos con más fuerza que nunca defendiendo los intereses del municipio, que no los nuestros personales, como sí han hecho PP, Vox y Araceli. Y digo Araceli y no Ciudadanos porque al partido podemos decir que le queda un telediario y porque ha sido ella a título personal quien ha permitido que nuestro municipio esté gobernado por la extrema derecha. Nosotros cargaremos con la pena, pero ella debe cargar con la culpa.

Vox publicó ayer que para ellos son basura las personas LGTBI, las mujeres y la transición ecológica. Bien, pues estos nos gobiernan en nuestro pueblo gracias a Araceli, lamentable. No dejar pasar por alto que casi la mitad del actual equipo de gobierno no vive en nuestro pueblo, van a gobernar un municipio que no han elegido para vivir, eso dice mucho de ellos.

Lo hemos dado todo

A nosotros nos conocéis, sabéis que lo hemos dado todo por cambiar de rumbo de Orpesa y ahora vamos a seguir con fuerza para que no se pierda ninguna oportunidad. Y como nosotros no somos como ellos, y a diferencia de lo que nos hicieron hace cuatro años, les hemos ofrecido trasladar toda la información de cada una de las concejalías que hemos dirigido nosotros.

Aprovecho también estas líneas para desearles éxitos porque sus éxitos serán los nuestros, los de Orpesa, porque nosotros no somos de cuanto peor, mejor, como sí lo son ellos. Que finalicen todos los proyectos iniciados por nosotros y que traten a todos los oropesinos por igual siguiendo la línea de transparencia, libertad de expresión y participación que iniciamos nosotros.

Concejala PSPV