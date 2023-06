Vox, mareando la perdiz

Santiago Abascal, que mamó en las ubres del Partido Popular y todavía hoy es chico preferido de Esperanza Aguirre, abrió peligrosa brecha en la unificación de la derecha lograda por José María Aznar y que dejó perder Mariano Rajoy, mientras leía Marca y se fumaba un puro. Una vez más viene a la memoria aquel libro de La Cierva: La derecha sin remedio. Así los de Abascal, desde la irresponsabilidad demostrada ayer por él y el pasado sábado con Antonio Ortolá de protagonista en el pleno de investidura de la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, siguen ondeando el raído estandarte de la derechita cobarde. Abascal y los suyos harían bien en abandonar la épica de cuando Babieca y centrar su política en la responsabilidad acompañada de generosa inteligencia. La semántica desfasada les pierde. Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón están aclarando conceptos fundamentales que tanto la izquierda encabezada por el PSOE de Sánchez como la prensa afín distorsionan, cuando no manipulan. Sirvan dos ejemplos medulares: la violencia de género y la lucha contra el cambio climático. Sendos pilares irrenunciables para los populares en línea con sus homólogos europeos. En las últimas horas Feijóo ha sido concluyente: «La violencia de género existe y cada asesinato de una mujer conmociona a la sociedad. No vamos a renunciar a nuestros principios, cueste lo que cueste». Convicción compartida por Mazón: «La violencia de género y la violencia sí existen. Es una lacra contra la que no voy a dejar de luchar» Ayer salió el jefe de Vox con otro texto para marear la perdiz, agitándolo a modo de hacha de guerra amenazante. La estulticia del extremismo sumido en una idea constreñida y antigua de la sociedad española.

Un torero será vicepresidente El llamativo anuncio de que un torero será vicepresidente primero de la Generalitat y llevará los asuntos de cultura, en el marco del acuerdo de gobierno entre Vox y el PP de la Comunidad Valenciana, ha propiciado munición para poder disparar a mansalva desde la orilla de los perdedores del 28-M, con la connivencia de los medios alineados en el objetivo de desacreditar a los populares valencianos, especialmente a Carlos Mazón. Al frentismo manufacturado para explotar la quimera sobre la violencia de género en la Comunidad se ha venido a sumar la lucha contra el cambio climático, asegurando falsamente la inexistente sensibilidad por el medio ambiente del futuro Consell. Al respecto, el pasado fin de semana podía leerse en el editorial de un importante rotativo nacional: «Ignora la crisis climática y desnaturaliza la violencia sobre las mujeres al denominar violencia interfamiliar». Vox llevará la Conselleria de Agricultura, sin las competencias medioambientales, que estarán en manos del PP, comprometido en combatir el efecto invernadero responsable del calentamiento global. En la recta final de la pasada campaña electoral, el próximo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, puso como línea roja a Vox la lucha contra el cambio climático. El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, a través de Twitter, Feijóo resultó tajante: «La lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad medioambiental y el agua como fuente de vida y de trabajo son unos de nuestros firmes compromisos». En la misma sintonía de defensa en asuntos incuestionables para el PP está Begoña Carrasco, alcaldesa que ha iniciado el mandato tendiendo la mano a todos los grupos representados en el ayuntamiento. Gesto que nunca tuvo su antecesora, Amparo Marco. Fuera de lugar el agrio discurso del portavoz de Vox, Antonio Ortolá, frustrado ante la incapacidad de lograr un acuerdo de gobierno. Igual los retrocesos que algunos anuncian resultan avances. Periodista y escritor