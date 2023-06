Gracias a todos los castellonenses que han depositado su confianza en los hombres y mujeres del Partido Popular para pintar nuestro mapa de un intenso azul que hoy, más que nunca, significa las ganas de todo un pueblo --en este caso, 135-- por tomar las riendas de su futuro. Gracias. 111.365 gracias.

Los 111.365 castellonenses que en alguno de nuestros municipios votaron al PP en las elecciones municipales del 28 de mayo van a permitir que nuestra provincia vuelva a transitar por la vía del crecimiento y del progreso. Que todos los castellonenses, sin importar en qué lugar vivamos de la geografía provincial, nos sintamos profundamente orgullosos de nuestras tradiciones, de nuestras señas de identidad, de nuestra historia y, sobre todo, de un presente y un futuro que vamos a construir juntos, hombro con hombro. Mano a mano.

Hace poco más de dos años, cuando llegué a la presidencia del PP de la provincia de Castellón, me propuse como objetivo primordial que los representantes de nuestro partido estuvieran en la calle, instalaran sus oficinas en las plazas de nuestras ciudades y pueblos para tomar el pulso a la realidad social de cada municipio, para conocer de primera mano --y sin intermediarios-- las inquietudes de nuestros vecinos y, de esta manera, plantear medidas políticas que sean rápidas y eficaces actuando en el foco del problema. Para hablar con las personas de tú a tú y cara a cara. Despachos transparentes para llevar a una cabo una política, con los pies en la tierra, basada en la verdad.

La gran esperanza

Y aquella decisión ha dado sus resultados. Está claro que el PP es la gran esperanza de la mayor parte de los ciudadanos de la provincia de Castellón. De hecho, hemos conseguido crecer, con respecto a los datos de 2019, casi un 30%. Un resultado histórico que, con seguridad, seguirá creciendo cuando los ciudadanos --los que nos han votado y los que no-- comprueben cómo las cosas funcionan mucho mejor con las políticas populares.

Pero no quiero ni puedo sustraerme. Soy alcaldesa de Vall d’Alba, que es mi pueblo. El pueblo en el que nací, el pueblo que me ha visto crecer y el que ha sido testigo de mi desarrollo como persona y como profesional. Y para mí ha sido un inmenso honor que no solo haya conseguido mantener una holgada mayoría absoluta, sino que además haya obtenido los mejores resultados que el PP ha logrado en Vall d’Alba a lo largo de su historia.

El 74,41% de los valldalbenses con derecho a voto han depositado su confianza en mi persona y en mi equipo. De cada 100 valldalbenses en edad de votar, casi 75 han apostado por el PP. Y es la mejor prueba de que los ciudadanos sí que saben valorar el verdadero trabajo a favor del pueblo, a favor de todos y cada uno de los vecinos

Por primera vez en la historia de Vall d’Alba, el proyecto del PP ha obtenido 9 regidores de los 11 que conforman la corporación. Un equipo que ya está trabajando para continuar mejorando la calidad de vida de todos los vecinos de nuestra localidad.

Por eso, quiero antes que nada dar a todos los valldalbenses las gracias. Gracias para confiar, gracias para compartir, gracias para creer. Como alcaldesa, prometo no defraudar esta confianza enorme que han depositado en mi persona y mis regidores. Todo este apoyo será devuelto en forma de esfuerzo, compromiso, escucha, participación ciudadana, vocación de servicio… Estamos y estaremos siempre en el servicio de Vall d’Alba.

Todos y cada uno de los concejales que componen mi nuevo equipo de gobierno van a ser los ojos, los oídos y las manos de los valldalbenses: ojos para ver dónde están los problemas y enmendarlos. Oídos para atender las demandas de los ciudadanos, y transformarlas en medidas eficaces. Manos para ayudar a quienes más nos necesitan.

Y esa misma política es la que van llevar a cabo los hombres y mujeres que hoy, y representado al PP, están al frente de 68 ayuntamientos de nuestra provincia.

Presidenta provincial del PP de Castellón, diputada provincial y alcaldesa de Vall d’Alba