Nombres, nombres, nombres

La importancia y trascendencia de las elecciones locales y autonómicas y la sorprendente proximidad de las generales, ha tenido como consecuencia que pasen un poco ensombrecidos algunos nombres propios muy importantes a los que voy a aludir.

Eva Alcón, la primera rectora de la UJI, no sólo está llevando a cabo un excelente trabajo en nuestro centro universitario, sino que acaba de ser elegida nueva presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, prueba de su prestigio en el mundo universitario de este país, lo que para los castellonenses supone un motivo de gran satisfacción, por lo que cabe trasladarle la más cordial felicitación.

Hablando de cuestiones universitarias, días pasados tuve la oportunidad de asistir al examen-oposición de Francisco Fernández-Beltrán para profesor titular de la UJI. El tribunal examinador lo constituían un catedrático de la UJI como presidente y dos catedráticas de la Complutense de Madrid y de la Universidad de Alicante. Tras la exposición de su historial, de su programa de trabajo, etc, tomaron la palabra los tres examinadores, que felicitaron al aspirante tras sus dos horas de parlamento, y nunca he oído más cosas y más bonitas que se le podían decir. Algo impresionante. Más felicitaciones, por tanto, para un brillante profesor en la Facultad de Periodismo y Comunicación de la UJI, que está situada en el top ten de la Comunicación entre 34 universidades presenciales.

Las elecciones traen cambios en el Ayuntamiento y la Diputación. Estoy absolutamente seguro, porque así lo han manifestado, que los relevos serán cordiales. Felicitaciones a los que se van por el trabajo realizado para nuestra tierra y felicidades a los que vienen porque seguirán trabajando también para el beneficio de los castellonenses. Y canterell nou aigua fresca.

Otro nombre destacado es el de Rosa Maria Vidal, una prestigiosa y prestigiada castellonense, a la que conozco desde hace muchos años, abogada del Estado, directiva de uno de los más prestigiosos bufetes de abogados, nombrada para un alto cargo en una de las más importantes entidades bancarias.

Los Toledo, padre e hijo, se han dirigido una carta ejemplar en un medio de comunicación, y aunque militando con éxito en dos partidos distintos, son ejemplo de relación y formación, demostración de lo que siempre deben ser las relaciones padre-hijo.

Trasplantes renales

Hay otras cuestiones que no dejan de estar de actualidad. Alcer sigue haciendo llamamientos para la donación de órganos para los trasplantes renales, que con tanto acierto se llevan a cabo en el Departamento del Hospital General que dirige el doctor Ramón Pons. Por cierto, que ahora que se procederá a un cambio en el gobierno de la Generalitat sería el momento de sentarse a estudiar con toda seriedad, la organización conjunta de los servicios médicos de la ciudad del Hospital General y el Hospital Provincial que sólo podría redundar en beneficio de la gente.

Más nombres propios. ¿En qué situación han quedado los políticos y los partidos que tan injustamente atacaron a grandes empresarios de nuestra tierra? Ojalá siguieran muchos sus ejemplos.

En el deporte hay dos nombres destacados. El Villarreal, que vuelve a clasificarse para jugar en Europa, y el Castellón, que juega la liguilla de ascenso. Suerte a los dos.

Y si me lo permiten los amables lectores me gustaría terminar con unas gotas de humor. He leído en este mismo periódico que el aeropuerto nuestro cada vez tiene más pasajeros y más líneas. ¿Qué pasaría si dentro de algún tiempo alguien solicitara que se le denominara Aeropuerto Carlos Fabra? El frasco de las sales por favor y trabajo para los cardiólogos.

Periodista