La soberanía está en la calle

El vecino que os escribe tiene el honor de ser alcalde gracias a vuestros votos. Una responsabilidad que el pasado 28 de mayo Burriana decidió libremente en las urnas y que este sábado 17 de junio asumí en este ayuntamiento magnífico que hoy me siento honrado de presidir.

Lo hago con humildad, porque creo que es la mejor enseñanza en la vida. Con el deseo de aprender, de escuchar y, sobre todo, de trabajar para que viváis mejor. Porque si he dado este paso en política ha sido para resolver todo aquello que como vecino he visto, como vosotros, que no funcionaba.

Para mí Burriana lo es todo. He nacido en esta ciudad en la que mi padre fue concejal, vivo aquí y es aquí donde han nacido mis hijos. Quiero trabajar para que el cambio que las urnas han pedido por mayoría se perciba en la calle. Porque la soberanía está fuera de los despachos y nuestro trabajo está al lado de nuestros vecinos.

Con este mandato iniciamos un nuevo ciclo con cuatro objetivos básicos. Limpieza para mejorar esta gran ciudad que merece brillar. Porque no ha sido el olvido el que ha impedido conservar y mantener, ha sido la falta de escucha. Y a ella apelo para que sepáis que este que os escribe desea aprender de vosotros para emprender los proyectos útiles que merece Burriana.

Vivir sin miedo

Seguridad para vivir sin miedo, porque no debemos inquietarnos cuando nuestros hijos disfrutan de ese ocio nocturno que nosotros como jóvenes también reclamamos. Trabajar sin la amenaza a que puedan entrar en el negocio que es el que nos permite vivir o disfrutar de una segunda residencia que a base de ahorros hemos adquirido y hoy tememos que sea okupada.

Iluminación no solo para poner en valor nuestro patrimonio, que es singular, excepcional y magnífico. También para garantizar seguridad en nuestras calles y convivencia en nuestros barrios.

Y bienestar. Somos un rincón privilegiado del Mediterráneo y esa realidad hemos de ponerla en valor. Así lo creo. Levantar proyectos que mejoren la calidad de vida, definir desde la participación la apuesta por una ciudad más humana, más accesible, capaz de fomentar espacios de encuentro y convertir al peatón en el gran protagonista de Burriana.

Desde la playa al casco urbano, desde la industria a la agricultura, Burriana es un orgullo que deseo cuidar, proteger y elevar. Porque estoy convencido de que tenemos mucho futuro por delante, vecinos. Y deseo que seamos entre todos capaces de participar de él con la democracia sonora que esta ciudad merece.

Lo haremos posible desde el diálogo y el encuentro, desde el consenso que nos piden los ciudadanos porque la única ideología es Burriana. Ser capaces de estar a la altura de los retos que nuestra ciudad nos ha marcado debe ser un proyecto común. Y por eso deseo tender puentes en lugar de marcar líneas rojas. Nosotros ya nos hemos puesto a trabajar para conseguirlo y animamos al resto de fuerzas políticas a que se sumen a este objetivo. Es Burriana quien lo pide y yo no os voy a fallar.