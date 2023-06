Del urbanismo a partir de ahora

¿Y del urbanismo qué? Me preguntaba yo entre las alegrías y disgustos que nos han ido dando la configuración de los ayuntamientos. Y me he puesto a mirar los programas electorales del PP en la Comunitat, en la provincia de Castellón y en la capital. Y el resultado ha sido: en el programa a la Generalitat y a la provincia no se nombra el urbanismo para nada. Y eso es bueno. Una demostración de que lo hecho hasta ahora tiene el consenso y no necesita de grandes cambios (ni pequeños, al parecer).

En Castelló capital la cosa tampoco parece ir más allá, porque en su apartado de Urbanismo (que sí que lo tiene) a parte de cuestiones de detalle de la propia ciudad, propone la modificación del Plan General para ganar suelo industrial. No es necesario, Begoña Carrasco, ya te lo digo yo, porque para ganar suelo industrial lo que hay que hacer es urbanizarlo. No es necesario tener grandes bolsas de suelo clasificado como suelo industrial y que sigan siendo naranjos o huerta por los siglos de los siglos. Solo tienes que recordar aquel maravilloso Parc Castelló con el que el PP de Zaplana, Camps, Olivas y Fabra tuvieron entretenidos a los propietarios durante décadas. Industrias Si los suelos calificados como suelo industrial, te pones a trabajar con el Puerto y los propietarios, de repente te aparecerá no solo suelo industrial, sino también industrias para poner encima, que es lo realmente necesario para los castellonenses. Me gusta cuando el PP propone crear una Oficina de urbanismo exclusiva para agilizar el proceso de legalización de viviendas en la Marjaleria; eso está bien y puede ser la solución definitiva para el problema marjalero. Pero de ahí a reivindicar la recuperación del Plan Especial de la Marjaleria que tuvo engañados a todos los vecinos de la marjal durante lustros… me gustará verlo. Urbanista