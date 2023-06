Dissabte passat començava la nova legislatura. Una legislatura on Compromís, encara que hem pujat en percentatge i en nombre de vots a la ciutat de Castelló, i aprofite aquest espai per agraïr a les 9.377 persones que ens han prestat la seua confiança, no podrem seguir transformant Castelló, i ara governa la ciutat una dreta en minoria.

Però front al mal govern, Compromís som i farem la millor oposició. Som conscients de com estava la ciutat quan vam arribar al govern i com li hem donat la volta, però no sols cal mirar el camí que hem recorregut, sinó també fer-se dels reptes de futur que tenim.

Després de huit anys amb Compromís al govern hi ha més gent amb treball i menys atur, més formació per als joves, més escoletes de dos anys per les famílies, patrimoni de la ciutat com el Fadrí o el Refugi obert per tota la gent, més cura del medi ambient, hem pegat la volta a l’especulació urbanística amb una nou pla que mira per les persones i en breu començarà la rehabilitació dels habitatges socials del carrer d’Hosca i la construcció de la nova residència de gent gran del carrer Onda.

La dreta de les retallades

Som conscients que la dreta de les retallades arriba. Una dreta que vol eliminar serveis públics necessaris per la qualitat de vida i el benestar de les famílies de la nostra ciutat.

Compromís al primer ple de la legislatura vam deixar clar d’on veníem, que havíem assolit, i com anaven a liderar l’oposició a la dreta per protegir els avanços fets en qüestió de drets, serveis públics i oportunitats per la gent de Castelló i el Grau. Farem una oposició en positiu, fent front a unes polítiques d’involució que ja coneixem de la dreta. Treballarem per a recuperar la confiança d’una majoria progressista. A la gent que vol un govern transformador a la nostra ciutat, els puc assegurar que no els fallarem.

Regidor de Compromís a l'Ajuntament de Castelló