Senill que no carrizo

Que no, vecinos y allegados de las comarcas norteñas castellonenses y valencianas, que no. Que hace ocho siglos los cristianos del norte ocuparon estas tierras y desplazaron a un segundo lugar social a nuestros antepasados musulmanes, pacíficos campesinos en la huerta y el secano; que esos cristianos, alentados por Jaume I, no encontraron aquí un Estado autonómico, o una Constitución Española, o unos partidos ultraderechistas a quienes desagradaban lo uno y la otra. Se encontraron, eso sí, junto al Riu Sec y en La Plana de Castelló, un humedal que la Vía Augusta, que la calzada romana intentó evitar para evitar el riesgo y la peligrosidad que suponían las aguas. Unas aguas que descendían desordenadas por nuestro cauce seco desde la Pobla de Tornesa, que afloraban en el Molí de la Font de forma perenne, como afloraban de forma esporádica tras las torrenciales lluvias mediterráneas en las cercanías de la actual ermita de Sant Roc. Unas y otras aguas buscaban el mar. Las del Molí de la Font se encauzaban por la actual Sèquia de l’Obra; las que brotaban en las zonas bajas cercanas a la ermita del Santo del perro, se encauzaban unos centenares de metros más al norte, por las acequias que los repobladores cristianos denominaron del Senillar y del Bovar. En los alrededores de estas últimas crecía en abundancia, y crece, el senill y la boga o bova. Y bautizaron el territorio de tal modo porque repoblaron también estas tierras con la lengua que otrora denominaron de forma equívoca como llemosí, quizás por su parentesco latino con el occitano de nuestros vecinos gabachos, y después del siglo XVIII, con gramáticos comparativistas y lingüistas de por medio, se identificó como catalano-valenciano-balear; y el vecindario soberano valenciano se refirió siempre a esa lengua histórica y viva con el término valencià.

Las tierras hispanas Si los repobladores de estas tierras hubiesen sido otros y procedentes del noroeste peninsular, la partida castellonense del Senillar se denominaría del Carrizal, y la partida de Bovar, partida del Espadañal o Enea. Pero aquí las laboriosas barracas de nuestros campesinos se techaron con senill, y nuestras abuelas se sentaban en cadires de boga que no de enea o espadaña. La lengua histórica de estas tierras valencianas es un bien cultural colectivo que debemos cuidar como debemos cuidar nuestras iglesias góticas o nuestros bosques, sin menospreciar o desdeñar otras lenguas, porque las lenguas son medios de comunicación que unen y no separan. Aunque esto último es algo que olvida o ignora la ultraderecha de las anchas Españas como las ultraderechas de cualquier rincón del nuestro planeta. Y también se olvidan los minoritarios ultranacionalistas o secesionistas periféricos de las tierras hispanas. No lo olvida o ignora la Constitución que nos dimos tras la desaparición, aparente, del franquismo. Nuestra carta magna reza: "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección". Claro como una lámpara, mientras los anticonstitucionalistas no quieren enterarse de que el carrizo aquí es senill y la boga la denominan en Burgos enea.