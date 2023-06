Seré, per sempre, poble

Per tercera vegada assumisc la veu d’un poble, del meu poble, el que m’ha vist créi-xer, on viu la meua família i els meus amics. Aquell que estime, en el que disfrute del meu temps lliure i del que soc un veí més, amb l’obligació de governar i treballar per a millorar-lo.

Vull donar les gràcies als més de 3.400 veïns i veïnes que ens vau donar el vostre suport el passat 28 de maig. Gràcies per la confiança depositada en el nostre equip, el nostre projecte i el treball realitzat aquests anys, que s’ha vist refrendat en aquests comicis.

Sens dubte, el vostre suport és la millor vitamina per a seguir treballant de valent i amb la mateixa il·lusió que el primer dia quan vaig decidir dedicar part de la meua vida per als altres.

La persona que es preocupe per tots

No hi ha res que em faça més feliç que ser l’alcalde de l’Alcora, treballar tots els dies per tal d’ajudar a la meua gent, i quan dic a la meua gent em referisc a tots els alcorins i alcorines, sense excepció: als que m’han votat i als que no, als que encara no voten o als que han decidit no anar a votar, perquè un alcalde és això, la persona que es preocupe per tots i totes.

Com diu el cèlebre poema de Vicent Andrés Estellés, no m’han parit per a dormir, em pariren per a vetlar en la llarga nit del meu poble. Promet que no li fallarem. No us fallarem. El meu equip i jo hem començat a treballar ja, des del minut 1, al 100%, per tal de donar un gran impuls a la transformació i creixement en el qual està immers el nostre poble, continuant amb el pla de present i futur posat en marxa en els últims anys, apostant per les persones, per un municipi més modern, viu, pròsper, igualitari, inclusiu i sostenible.

Amb la nova legislatura comença de nou el repte de millorar i deixar un poble millor a les futures generacions. La política és l’eina que ens dona la democràcia per a millorar aquesta societat, per a buscar solucions als problemes dels nostres veïns i veïnes. La política que a mi m’agrada no és altra que la d’escoltar, explicar i fer. Amb humilitat i proximitat, tractant a totes les persones per igual.

Tenim per davant una legislatura il·lusionant, amb molts projectes ja previstos d’executar i que en els propers mesos començaran a materialitzar-se, com són: l’ampliació i rehabilitació de l’IES Ximén d’Urrea, la primera fase a la Casa de la Cultura, la millora dels nostres polígons industrials, la primera fase de la rehabilitació de l’edifici fundacional de la Reial Fàbrica, la dotació de més infraestructures en la zona esportiva d’Araia, així com la finalització de la placeta en el carrer Peiró, les obres del carrer Madrid o la primera fase del passeig que estem fent a la Foia.

Reptes importants

El govern municipal ens hem marcat diversos reptes importants per a treballar aquesta legislatura, projectes que si no comencen, mai seran una realitat. Em referisc a la construcció d’una residència per a la tercera edat, impulsar la construcció de Vivendes de Protecció Oficial, la millora dels nostres polígons industrials, la construcció de tota la Casa de la Cultura, el desviament de la carretera Circumval·lació i la remodelació de la Pista Jardí. Posem sobre la taula aquests reptes i espere que siguem totes i tots capaços d’arribar a acords perquè són projectes que el poble necessita i ens necessita units perquè arriben a bon port.

Finalitze posant de nou en primera persona, ja que així els sent i en ells m’identifique, els versos del gran poeta valencià.

No diré la meua paraula amb voluntat d’antologia, car la diré honestament... sense pensar en ninguna posteritat, com no siga la del meu poble...

Allò que val és la consciència de no ser res si no s’és poble.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló