Querid@ lector/@, desde una posición de izquierdas, la mía, quiero aprovechar este rincón y el momento político para hablar de las elecciones generales. ¡Sí! En plan sincero. Incluso detallaré que la intención siempre es explicar lo hecho por el gobierno (que es mucho) y plantear los objetivos de futuro. Además, no niego que, de paso, también quiero poner a parir al Partido Popular y a Feijóo. Aunque, eso sí, poner a parir con modales. Pero, reconozco, que cuando veo los medios me encuentro que las noticias ya están ahí y explican de formas diferentes que el futuro esperanzador de España no puede salir de fuera de la UE ni contra la Constitución y las autonomías, ni del negacionismo del cambio climático y la violencia machista, ni de un ultraliberalismo que se opone a la concertación social… Posiciones que algunas están en el PP y, todas ellas, sin dejarse ni una, en su socio de gobierno, en Vox.

Dignidad de partido El problema, y es de verdad un problema, es que todas estas reflexiones en defensa del gobierno (con la excepción del expresidente Zapatero) solo las hacen conocidos intelectuales, periodistas, analistas políticos… pero no aparecen los cargos institucionales y políticos locales, los del PSOE de esta zona, por ejemplo. Así de claro lo digo y, en consecuencia, reivindico que las direcciones políticas locales, los diputados, senadores, alcaldes y militantes de por aquí, aprovechen estos días para defender en estas tierras y de todas las formas posibles la dignidad de su partido y de sus políticas. La derecha no tiene dudas y en contra de los datos y la razón te dice que España está hecha una mierda y Pedro Sánchez es casi un delincuente. No escondo, pues, que a veces tengo la impresión de que el PSOE es un partido de gobierno, pero no de calle, no de cercanía, no de compromiso social directo con los vecinos. Aún estamos a tiempo. Las realidad de los hechos están ahí y es buena, pero hace falta una organización, una militancia que con un pequeño plan la divulgue y la defienda. El día de después no tiene sentido. Analista político