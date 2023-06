Rock and roll para niños

Vuelvo al asunto de las canciones y los niños. El otro día estuve con mi hijo de seis años en el cine y me sorprendió escuchar Thunderstruck de AC/DC en una película infantil, Super Mario Bros. Una canción de, permítanme la generalización, melenudos, inadaptados, rebeldes… metida tal cual en una producción ofrecida a niños, pequeños. Conste que no lo critico. Adoro al grupo que la canta y, en casa, no tenemos problemas a la hora de ponerle rock duro a nuestro hijo, pero me sorprende el contexto.

¿Ha perdido el rock and roll su carácter revolucionario, provocador? Esas canciones fueron concebidas con un claro espíritu de rebeldía, pero el voraz sistema las ha integrado. Y los autores han dado su permiso explícito para que algo así ocurra, debido, intuyo, a que les produce ingentes beneficios. Los rockeros supervivientes de los setenta y ochenta son ahora ancianos con las cuerdas vocales rotas de tanto chillar y los efectos secundarios de su mala vida haciéndose notar en el cuerpo. Necesitan un retiro tranquilo, al menos en lo económico. Pobrecitos. Ellos que iban a cambiar el mundo, a romper barreras y acabar con muchos prejuicios ahora se conforman con poder mantener sus mansiones y sus coches de lujo. Qué penita dan…

Esta infantilización de la rebeldía también tiene su expresión en la mercadotecnia. Una compañera de clase de mi hijo lleva una camiseta negra con la portada del disco No somos nada de La Polla Records. Me encantaba la música de este grupo y sigo disfrutando de algunas de sus míticas canciones, pero seguro que tiene connotaciones distintas a las que pueda pensar una niña de seis, siete años. Que, ojo, no pasa nada. Ni mucho menos censuro a sus padres (he de preguntarles dónde la han comprado que igual acaba mi chaval con una igual o parecida). Solo me sorprende. Trato de imaginar cómo reaccionaría mi yo de hace treinta años y me veo con los ojos más grandes que las gafas.

The Ramones

Un amigo me comentaba que vio una camiseta de niño pequeño con el símbolo del grupo The Ramones. Nada nuevo le dije. Luego matizó que la particularidad era que el color en las axilas era más oscuro, para que diera la impresión de que el chaval ha sudado como un adulto. Vestimos a los críos como si fuesen nosotros y, a veces, nosotros nos ponemos ropa que parece infantil. Un día he de hablar de la moda esa de llevar los tobillos al aire, incluso durante los meses de invierno.

¿Qué será lo próximo? ¿Una película de Disney con Sid Vicious y Nancy Spunger de protagonistas? Para quien no lo sepa o no lo recuerde, ella murió apuñalada presuntamente por él --bajo del grupo punk Sex Pistols-- en una noche típica de la pareja en la que consumían drogas como quien come pipas. Sid Vicious acabó en la cárcel, pero al poco le concedieron la libertad condicional. Celebró su salida con un chute de heroína y amaneció muerto. Tenía veintiún años. Una trama encantadora, ¿verdad? Rozando lo bucólico. Sobre Queen hiciera una película hace unos años, era una versión muy edulcorada sobre la vida de Freddy Mercury, su cantante. Entre otras inexactitudes, por ejemplo, tergiversaron las razones por las que, al principio, no fueron invitados al festival Aid forAfrica, inventándose una disputa entre ellos, cuando el verdadera motivo era que se habían saltado el boicot a ciertos países gobernados por dictaduras, como la Sudáfrica racista del Apartheid o la Argentina de los militares golpistas, y nadie les quería en el evento.

En fin, que nada de sexo ni drogas para los niños pequeños, pero sí mucho rock and roll.

Oh, yeah!!!

Editor de La Pajarita Roja