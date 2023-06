Paralelismos desacertados

La semana política ha venido marcada por un curioso paralelismo de lo que ha venido aconteciendo al este y oeste peninsular, con la negociación de los futuros gobiernos y la composición de las mesas de los parlamentos valenciano y extremeño. Y digo curioso porque la realidad socioeconómica --incluso institucional y empresarial-- que se vive en la Comunitat Valenciana y Extremadura se parece como un huevo a una castaña. La situación, además, ha puesto de manifiesto la equivocada obsesión que siempre han venido ofreciendo algunas formaciones políticas por trazar el tiralíneas de la estricta homogeneización sobre un territorio repleto de matices socioculturales.

Tratar de entender lo que sucede a un lado y otro del territorio español con un único rasero es eludir la enorme diversidad que es innata al propio Estado. Así, en la Comunitat Valenciana no se llegaría a entender la pinza suscrita hace dos legislaturas entre el PP y la extinta Izquierda Unida (el germen de lo que hoy es Sumar de Yolanda Díaz). Por otro lado, en Extremadura --feudo socialista durante décadas-- no se concibe el nacionalismo identitario ni aquella sucesión de mayorías absolutas de un omnipresente PP al pie del Mediterráneo. Decir que España, dentro de su unidad, es un compendio de 17 realidades distintas distribuidas según el reparto autonómico es no conocer un territorio que tiene en la diversidad su ADN.ay muchas más realidades y conocerlas nunca es un mal punto de partida para aspirar a gobernar. Y visto lo visto, aún estamos lejos de entenderlo. H