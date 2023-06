Ser albinegro en la distancia

Este pasado sábado en Alcorcón nuestro CD Castellón, tras una mala segunda parte no consiguió el deseado ascenso a Segunda. Mi buen amigo Pedro Bermúdez me pidió que le escribiera mi sentir .

Tras lo sucedido anoche, estando en La Nucía donde compite mi sobrino con el Playas de Castellón en el Campeonato de España sub-16 de atletismo, me enfundé la casaca albinegra, lo fácil hubiera sido no ponérsela, pero... los orelluts somos así. Ser albinegro es eso, levantarse tras otra decepción.

Yo nací en Asturias, pero cuando tenía 2 años, por el trabajo de mi padre, nos vinimos a vivir a Castellón, donde viví mi niñez y juventud. Me siento asturiano y castellonero a partes iguales. Desde bien pequeño fui albinegro, viendo partidos y sobre todo yendo al viejo Castalia a ver los entrenos junto a mi abuelo, que cada vez que venía de Asturias me llevaba a ver a Racic y compañia. El último año del viejo Castalia ya me hice socio y prácticamente lo he sido siempre, incluso en sus primeros años tras abandonar La Plana. La temporada en el Marquina del Grao iba solo en bus o me llevaban mis padres y allí me quedaba esperando en la puerta a que algún mayor me entrara como si fuera su hijo o nieto.

Los años de juventud fueron los mejores, con el ascenso y los 2 años en Primera, con unas plantillas repletas de jugadores de casa, Emilio, Javi, Alcañiz... Recuerdo a muchísimos jugadores de los 90 y 2000.

Llegaron los momentos duros en Segunda A y B. Junto a más amigos formamos la Peña Trastorno Albinegro, incluso estuve un tiempo dentro de la Fedpecas. Muchos viajes, como el del play-off del 95 a Córdoba, donde se fue solo en uno de los buses, la decepción de Murcia en 2003 y más viajes, sobre todo por tierras catalanas, la Comunitat Valenciana y el último partido que vi fuera de Castalia, el año pasado ante el Sevilla B.

Desde hace más de 17 años vivo en Extremadura e intento no perderme ningún partido, por internet, ya sea viéndolo y/o escuchando por la radio a José Luis Gual, a la vez que conmigo y 2 amigos más, vamos comentando el partido por WhatsApp.

Se siente uno un privilegiado por ser del CD Castellón y su otro equipo de sus amores, el Real Sporting de Gijón, lo fácil sería ser del Madrid, Barcelona... Pero lo bonito del fútbol es ser del equipo de casa, el que se mama de niño, que te da muy pocas alegrías, pero que cuando gana...

Quiero agradecer públicamente a Sentimiento Albinegro, Emilio Álvaro, Alejandro Moll y unos cuantos albinegros de soca que siempre han estado dando la brasa, pues sin ellos el club habría desaparecido.

Ahora sé que tenemos un nuevo dueño que ya ha visto lo que mueve el CD Castellón, está haciendo las cosas muy bien a nivel institucional y falta mejorar en lo deportivo, hacer un equipazo, fichar un entrenador con experiencia y la pelotita ya dirá. El objetivo está claro, subir al fútbol profesional donde se merece la afición y la ciudad.

Por último, no me olvido de la afición, espectacular esa Gran Familia Albinegra que decía Chencho. Desde la distancia ve uno Castalia lleno de niños y jóvenes, que nunca han visto a su equipo en Primera o Segunda, eso impresiona.

Hoy es un día duro, por desgracia muchos lo hemos tenido así. Toca levantarse y continuar yendo a Castalia con la albinegra a animar a nuestro Glorioso. Llegarán tardes inolvidables como el partido contra el Depor de hace 2 semanas.

¡¡¡ Pam Pam Orellut !!! H

*Socio del Grupo Reyes