El tercer govern de progrés

Encapçalar l’Ajuntament per tercera vegada consecutiva és per a mi un honor. Per això vull començar agraint a la ciutadania la seua confiança. Puc prometre que la tornaré de l’única manera que sé: amb treball, dedicació, intel·ligència i honradesa. Estos quatre anys seran clau per a la transformació de la Vall, amb l’execució dels fons europeus i de projectes vitals com el nou col·legi Rosario Pérez, la nova piscina d’estiu, el nou ajuntament, el nou pavelló poliesportiu i la creació de nou sòl industrial amb l’ampliació del polígon Belcaire.

Per a portar endavant estos projectes estratègics em pose a disposició de la societat civil i de l’oposició per a treballar conjuntament pel present i pel futur de la nostra ciutat, com he fet fins ara. Perquè des de 2015 tinc la responsabilitat de ser l’alcaldessa de la Vall d’Uixó. Estos huit anys no han estat exempts de dificultats i de moments durs. No els he superat sola, perquè sols els mediocres pensen que poden fer-ho tot i arribat a tot sols.o he fet de la mà dels regidors i regidores socialistes, que són sempre casa i refugi.

També al costat d’Esquerra Unida i Compromís, als qui vull agrair la generositat compartida que ens ha fet arribar fins al tercer acord de progrés baix la premissa que és més allò que ens uneix que allò que ens separa. El bloc d’esquerres té 12 regidors: la majoria absoluta del ple municipal més +1. Això significa que tenim un equip de govern fort, consistent i estable i que ha demostrat estar preparat per a afrontar tots els reptes que venen.

De passatger açò no té res, perquè des del 2015 el Partit Socialista ha augmentat en vots en cada elecció municipal. Un reconeixement al treball ben fet. Això vol dir que ni el desgast, ni la pandèmia ni les dificultats poden amb nosaltres. Tenim clar el projecte de ciutat que volem i això ha sigut reconegut per la ciutadania, amb 6.440 vots el 28 de maig. Un projecte de ciutat en el qual cabem totes i tots.

Tenim molta feina per seguir impulsant projectes i polítiques que posen a les persones en el centre de les polítiques. També per a fer front als discursos d’odi i als missatges excloents i intolerants, com els que neguen l’existència de la violència de gènere. Esta serà una de les línies que defensaré al capdavant del govern esta legislatura. També el treball per a garantir serveis públics i de qualitat i que puga accedir-hi tota la ciutadania.

Sempre des dels valors dels socialisme democràtic, la lluita contra el canvi climàtic, l’enfortiment de l’educació i la sanitat pública i universal, la igualtat d’oportunitats per a no deixar a ningú enrere, el creixement econòmic però no a costa de tot. I des del laïcisme, per respecte a qui no pensa com tu, sense imposicions i perquè crec en la independència de les institucions de tota influència o instància religiosa.

Durant la campanya electoral ja vaig dir que ens trobàvem en un moment decisiu per a la Vall. Era el moment de plantar la llavor dels pròxims 40 ó 50 anys. I entre avançar o tornar enrere, els vallers i valleres van decidir seguir avançant. Amb un govern que ha signat un acord de progrés que contribuirà al desenvolupament econòmic i social de la ciutat, que impulsarà les energies renovables i la renaturalització d’espais públics, que defensarà la llengua i la cultura valenciana i que farà possible l’arribada de noves empreses a l’ampliació de Belcaire C.

Hem sigut cridats a donar resposta a les expectatives de futur de la gent i ho farem des de l’escolta activa i la participació, allunyant-nos de la crispació i dels populismes i governant tant per a les persones que ens han votat com per a les que no. Moltes persones ens han dit que som la resistència davant l’onada blava que ha fet canviar molts ajuntaments del nostre entorn i el govern valencià. I si hem resistit és perquè en els últims anys ja hem governat amb eixe esperit de diàleg i comptar amb totes i tots. Seguim.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó