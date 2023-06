Les paraules i pocasolta

De vegades una anècdota posa, potser, de relleu el nivell cultural del protagonista. Fa uns dies i durant una interpel·lació parlamentaria, un procurador --que d’eixa manera anomenen en les corts de Valladolid als diputats-- va puntualitzar que allò que es volia aprovar ja existia des de feia prou anys. Va afegir després que era «inaudito» que al PP no estigueren assabentats del tema. El portaveu del Partit Popular, limitat de vocabulari, totalment ofès i enfadat, li amollà: «Abans ens amotinaven dient-nos feixistes i ara ens tracten de inauditos». El pocasolta va entendre que inaudit era un insult.

Per altra banda, María José Catalá Verdet, la nova alcaldessa de València, en un acte del Partit Popular va amollar: «En primer lugar, pediros disculpas por si en algún momento me paso al valenciano, pero es mi lengua materna y tengo ese defecto. Si lo hago, me perdonáis». Aixó si que és estimar la llegua i als seus pares. I en demostració de la seua voluntat de defensa del seu Poble, el primer acord pres ha estat afegir el nom del cap i casal en castellà a la nomenclatura municipal. El següent, per tal que els castellans parlants puguen pronunciar-lo bé, serà posar-se el cognom patern i matern en castellà: María José Catalán Verdecito. Esplendorós. Com deia Grouxo Marx: «Millor estar callat i parèixer simple, que obrir la boca i esborrar tots els dubtes».

Copiada a la valenciana

L’alcaldessa de Castelló, davant la manca d’idees originals i seductores que beneficien a la ciutadania, li ha pegat una copiada a la valenciana. També vol afegir el nom de la ciutat en castellà, trencant així el sentit de la seua etimologia. En valencià, Castelló significa castell menut i en castellà, Castellón significa castell gran. Jo per tal de resoldre d’una vegada el tema, proposo recuperar el nostre històric i poètic nom, orgull de genealogia de Catiglioneripa di mare, alguna cosa com castell prop de la mar. En castellà la Carrasca es un gran arbre i el Carrasco, un coscoll, és a dir, una carrasca menuda. No se si tindrà relació el nom amb les persones que l’ostenten. Algunes a primera vista aparenten ser poca cosa, sols s’han distingit pel soroll no pels fruits, com la planta espanta llops. Potser encara és prompte per opinar, però ja apunta maneres.

A molta gent, els ulls els hauran fet llumenetes quan als oïts els aplegava l’encisador cant de la seua alcaldessa amb la dolça promesa titulada «baixarem els impostos i les tasses municipals». Ja veurem quin serà el benefici particular i quin el perjudici ciutadà. De moment sols és el nom de la ciutat. Encara no hem vist cap document que parle de coses concretes. Si totes les promeses fetes a les associacions vol portar-les a terme, no tindrà temps, ni diners, ni gent per a gestionar-les. És insuportable la lleugeresa amb que els polítics, per tal d’arribar al poder, fan promeses que clarament saben que no es poden complir.