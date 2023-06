¿Por qué es necesario el Día del Orgullo?

Mañana, 28 de junio del 2023, es el Día del Orgullo. Aunque pasen los años, y se trate de visibilizar por parte del colectivo la motivación de realizar estos actos reivindicativos, sigue siendo necesario hacer pedagogía de por qué hay que celebrar este día. Y no, no es una fiesta, sino un acto de empoderamiento de las personas LGTBI para reivindicar derechos y libertades que se nos niegan.

Leo algunos comentarios en redes sociales, por suerte minoritarios, que critican el Día del Orgullo y todos los actos reivindicativos que lo envuelven y donde además se preguntan que para cuándo el día del orgullo hetero. Y no sabéis la suerte que tenéis de que ese día no sea necesario. ¿Sabéis por qué?

Porque en ningún país del mundo te encarcelan o te matan por ser heterosexual.

Porque ningún niño ni niña tiene miedo a que su familia o entorno les dejen de lado si dicen que son heterosexuales.

Porque ningún joven se suicida por el hecho de ser heterosexual.

Porque a ninguna pareja heterosexual le insultan o agreden en la calle por visibilizar su amor y por el simple hecho de serlo.

Porque no existen terapias para curar la heterosexualidad.

Porque ser heterosexual nunca ha estado catalogado como enfermedad.

Porque un heterosexual no necesita un armario en el que esconderse y protegerse.

Por tanto, dejemos de decir tonterías porque el asunto es serio. Y esta lucha y esta bandera por la libertad debe ser de todos y de todas las que queremos vivir en un mundo libre, igualitario y tolerante.

Ser felices sin peros

¿Y por qué seguimos reivindicando este día? Por amor y para poder ser felices sin peros. Desde la libertad real, esa en la que cada cual es libre de elegir su forma de vida y cómo la vive. No esa libertad enmascarada, propia de los tiempos en blanco y negro, en la que se era libre solo para vivir de una forma muy específica.

Para que algún día tod@s podamos amar libremente y sin temor. Para que nadie de las futuras generaciones tenga que vivir una vida a medias. Ojalá más pronto que tarde no sea necesario en el calendario un día del Orgullo LGTBI, como no lo es el día del orgullo heterosexual. Será una buena señal para la humanidad. Pero mientras tanto seguiremos luchando, reivindicando y visibilizando nuestras realidades diversas.

Y no podemos retroceder ni un paso, ni un solo derecho, y gritar bien fuerte que nuestros derechos, nuestra libertad, nuestra felicidad, nuestra vida… no puede ser moneda de cambio en acuerdos para conformar gobiernos. Es importante que sigamos reivindicando por los que no pueden hacerlo. Que en nuestros pueblos y ciudades luzcan orgullosos los colores de la libertad y diversidad, y que no dejemos espacio para los mensajes del odio y el rencor. En Nules este año nos sumamos nuevamente, con más fuerza si cabe, a la celebración del orgullo y apostamos por la visibilidad, pues muchas personas del colectivo necesitan referentes en los que mirarse y que les ayude a dar un paso que no es nada fácil en nuestra sociedad, pese a los avances significativos en las últimas décadas.

Alcalde de Nules