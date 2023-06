¡A trabajar!

Con la constitución de los ayuntamientos arrancamos un nuevo ciclo municipal que en el caso de Benicàssim viene marcado por el apoyo de la mayoría social al proyecto del Partido Popular. Un proyecto de ciudad con propuestas y apuestas que tienen un claro objetivo principal, que no es otro que mejorar la calidad de vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas.

Aun habiendo obtenido una mayoría suficiente para llevar adelante la gestión del municipio, considero que todos somos necesarios y que de la voluntad de todos debería depender el cuidado de esta casa común que es Benicàssim. Por ello, en todas y cada una de las reuniones mantenidas con los diferentes portavoces de los grupos políticos que van a conformar durante los próximos cuatro años la corporación municipal les he invitado, desde la responsabilidad, el rigor y la lealtad más absoluta, a remar de manera unánime en pro de las políticas útiles y de los servicios necesarios que demandan nuestros vecinos.

Porque aún desde las diferencias ideológicas tan importantes y tan distintas que nos puedan separar a los diferentes grupos, considero que a todos nos debe unir la lealtad, el interés general y el sentido común, a la hora de aprobar proyectos, poner en marcha servicios necesarios y asumir, desde la confianza que la ciudadanía nos ha depositado, los nuevos retos que nos permitan seguir avanzando en un crecimiento social, económico y medioambientalmente sostenible.

La sede de la proximidad

Lo mismo he trasladado a los compañeros de nuevo equipo de gobierno que ha empezado a andar. Mujeres y hombres que aunamos experiencia y juventud y el valor de la eficacia y de la eficiencia en la gestión, que hemos demostrado a lo largo de los últimos doce años. Un equipo fuerte y cohesionado que, desde la arquitectura de la cercanía, hemos construido un Ayuntamiento donde nadie se sienta extraño. Porque somos y queremos ser la sede de la proximidad, esa que nos permite mirar a los ojos a nuestros vecinos mientras escuchamos sus demandas, que hacemos nuestras, porque en eso consiste la verdadera vocación de servicio a los demás, que trae consigo la magia del municipalismo.

Ganas e ilusión no nos faltan, por ello, tras la reciente noticia de que la Generalitat nos ha cedido, por fin, las competencias para la adquisición del mobiliario del CEAM, vamos a iniciar el procedimiento de la compra de todo el equipamiento necesario para su puesta en marcha. Una noticia que nos hubiera gustado a todos que nos llegara meses antes, pero ya se sabe, la reticencia a recibirnos la consellera Mas, solo fue salvada tras la advertencia del Sindic de Greuges, que supo entender nuestra desesperación por la falta de respuesta de la Conselleria. Una falta de respuesta traducida en un ninguneo absoluto hacia Benicàssim y hacia todos sus vecinos.

Nueva forma de gobernar

Pero soplan vientos fuertes que no solo han conseguido teñir de azul la Comunitat, con el presidente Mazón a la cabeza, si no que en breve, lo harán con el Gobierno de la nación y, con ellos, una nueva forma de gobernar. La de eliminar las listas de espera en nuestros hospitales y citas médicas, la de agilizar la construcción de una nueva infraestructura que mejore y permita correctamente la depuración de nuestras aguas sin depender de la de Castellón. La de estudiar el nuevo acceso de la entrada norte, por la N-340, a nuestro municipio. Y, sobre todo, la que permita de una vez por todas poner en marcha el plan de regeneración de nuestro litoral, porque no queremos perder ninguna de nuestras playas.

Por nuestra parte, seguimos avanzando en la consecución de la prolongación de la CV-149, las nuevas dependencias administrativas, de Policia Local y el espacio multifuncional, al tiempo que diseñaremos nuevos espacios culturales y deportivos que nos permitan potenciar un estilo de vida saludable y ocio saludable.

Todo esto y mucho más empieza ya a rodar en Benicàssim. Impulso, ganas e ilusión, no nos faltan, así que ¡a trabajar!

Alcaldesa de Benicàssim