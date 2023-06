Cuando ser católico es ultra

Desde ayer estamos viendo cómo la nueva presidente de las Cortes Valencianas, Llanos Massó (Vox), está siendo vituperada a diestro y siniestro, con casi unanimidad, por todos los medios de comunicación. He leído: ultracatólica, antiabortista, negacionista, radical, ultraderechista… entre otras.

Y me sorprende porque resulta que, ahora, ser creyente católico es «ultra». Ser provida es «retrógrado». Defender a las personas frente al dogma climático que les impide subsistir con la agricultura y la ganadería es «negacionismo». Pedir que se respete la presunción de inocencia del hombre igual que la de la mujer es «machismo» (menos mal que es mujer, si no….). Exigir que los padres tengan libertad para elegir la educación de sus hijos es cuanto menos «imposición». Procurar la libertad lingüística en la educación es «sectarismo». Pedir el control de la inmigración ilegal es «xenofobia». Frenar la corrupción de menores en las aulas es «radical». Bajar impuestos supone necesariamente ser «detractora» de la sanidad, la educación o los servicios sociales. Y, ¡ojo! He llegado a leer que es «madre de familia» con tintes irónicos.

Barbarie

En definitiva, defender la célula primigenia de la sociedad, que es la familia, es casi «antidemocrático». Permitirse la barbarie de criticar a medios de comunicación que faltan a la verdad --como yo mismo hago en este artículo-- es un «atentado» contra la libertad de expresión.

Vamos a ser serios. Puestos a elegir, quizás prefiramos a un ultraislamista, bígamo si es posible; o a un ultracomunista podemita sueltavioladores; a una ultrafeminista de salón que no sabe ni definir qué es una mujer; a un ecologeta que no ha cultivado un naranjo en su vida… Quizás a un ultraseparatista de Compromís (me hace gracia que todavía algunos les llamen «valencianistas»); o a un ultrasocialista capaz de pactar con los ultrabilduetarras o con lo peor del ultragolpismo ultracatalanista.

En fin, la izquierda y los que se autodenominan centroderecha son los más democráticos hasta que la democracia les vence. Entonces aparcan el respeto hacia la fuerza democrática vencedora.

Portavoz GM Vox Ayuntamiento de Castellón