Di el paso en política con el deseo de hacer y no estar. Y con ese mandato y el apoyo que mis vecinos han dado mayoritariamente a este proyecto en las urnas nos hemos puesto a trabajar.

Poco más de una semana después de que tomáramos posesión de nuestros cargos, el objetivo no ha sido otro que ser útiles a mis vecinos. Hacerlo con la diligencia debida y con la responsabilidad del compromiso adquirido con mi ciudad, porque aquí hemos venido a trabajar, no a vender humo. Es así como desde el minuto cero nos pusimos a trabajar para revisar el contrato de limpieza y garantizar la cobertura que merece esta ciudad. Brillar, adecuar, conservar y respetar, desde la conciencia de cada vecino al conjunto de la colectividad para que Burriana sea un orgullo y no un vertedero.

Este compromiso se ha traducido esta pasada semana en una cobertura extraordinaria a nuestra costa. No solo hemos limpiado, hemos adecentado unas playas que son un privilegio, punto de encuentro y de descanso vacacional, si bien la playa es cada vez más residencia habitual de muchos vecinos de Burriana, entre otros, el que os escribe.

El mejor modelo a seguir

Conservar la playa, adecuarla y mantenerla en estado óptimo no solo era un objetivo llegada la noche de San Juan, era una necesidad. Y lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, con un plan de trabajo que no solo conserva y adecenta, mantiene y preserva, porque aquello que cuidemos entre todos será el mejor modelo a seguir a partir de ahora.

Es lo que pretendemos, cumplir con lo anunciado y anunciar lo ejecutado. Y por eso este pasado fin de semana el doble sentido volvió de forma extraordinaria a la avenida Mediterránea con el compromiso de garantizarse, a partir de la primera semana de julio, tal y como exigimos cuando estábamos en la oposición.

Hoy como gobierno, nos hemos sentado con la empresa adjudicataria de las obras para demostrar que aquello que nos decían que era inviable no solo es posible, sino que lo vamos a hacer. Reabrir la avenida 10 días antes de lo previsto y dar tranquilidad, sosiego y paz a los vecinos además de ingresos a los negocios que son músculo de este rincón singular del Mediterráneo. Y no podíamos fallar ni a unos ni a otros. Por eso, durante el verano las obras de la avenida Mediterránea pararán para retomarse en septiembre, una vez haya pasado la intensidad del verano y la presión decaiga. Una vez se pueda retomar con todas las medidas que garanticen calidad de vida a los vecinos, porque para nosotros siempre serán lo primero.

Y es por eso que a estas dos acciones prioritarias hemos sumado una tercera. La acción contra los mosquitos. Somos conscientes que esta plaga no se ataja con titulares, sino con tratamientos. Y por ello realizamos uno extraordinario en la noche de San Juan al que continuarán otras acciones dirigidas a hacer a nuestros vecinos la vida más cómoda, más fácil.

Quiero agradeceros la paciencia, la entrega, la confianza. Quiero deciros que vamos a estar ahí para resolver, ayudar y liderar. Porque Burriana somos todos y todos importamos. ¡Feliz verano!

Alcalde de Burriana