Vecinos y allegados del Riu Sec, que no de Orbajosa porque Orbajosa es el pueblo, en la España profunda y rural, donde Don Benito Pérez Galdós situó, literariamente, el epicentro del integrismo peninsular. Si se leen con atención las descripciones de nuestro escritor canario, Orbajosa no se encontraba o encuentra en comarca de regadío alguna del País Valenciano: ni en la Plana de Castelló, ni en la Huerta de Valencia, ni en las frondosas y productivas vegas alicantinas. Orbajosa se distingue en una geografía especial, cuyos límites y fronteras vienen marcados por el fundamentalismo, el fanatismo, el extremismo intransigente, o el ultranacionalismo, que defienden de forma estricta unas doctrinas políticas o religiosas determinadas. Son realidades puntuales y actuales, aunque no son realidades nuevas o modernas que causen sorpresa. Salpican la historia europea, incluida la historia de la península Ibérica, durante los últimos siglos. Son doctrinas y actitudes excluyentes que aparecen en la imperialista Rusia de los zares, en la estalinista Unión Soviética y en los países comunistas satélites bajo su influencia, antes y después de la Segunda Gran Guerra europea; aparecen en la Alemania de los nazis y en el nacionalcatolicismo en las anchas Españas, un nacionalcatolicismo anterior a la incivil contienda del 36 y, claro está, posterior a esa misma contienda bélica.

Y miren ustedes vecinos, el integrismo religioso o político no desapareció cuando Hitler se suicidó o cuando Franco murió en la cama, o cuando se derrumbaba la artificial Unión Soviética. Quedaron los posos en ocasiones activos. Ahora vuelven apuntar aquí y allá de forma preocupante. Porque llegan emigrantes y la intolerancia los trata a patadas en Bielorrusia, en el Egeo o en El Ejido. La diversidad humana parece ser el enemigo público número uno del integrismo. Pero volvamos a nuestra integrista Doña Perfecta, la de Orbajosa. El liberal Galdós, en su novela de tesis, la retrata como ejemplo o paradigma de la hipocresía, de la ignorancia y la vulgaridad, de una práctica religiosa ritualista y vacía que aparece en la narración en determinados círculos conservadores. También hay en el relato de Galdós una reflexión, un pelín pesimista, sobre la dificultad que supone emprender el camino del progreso, la educación y la tolerancia. Lectura de las Sagradas Escrituras Sobre esta última, sobre la tolerancia, a los perfectos y perfectas actuales, a quienes tienen la pluralidad y diversidad social como anormalidad política y humana, cabría recomendarles una lectura, sin prejuicios, de las Sagradas Escrituras. Conocido es el comportamiento del integrismo respecto a la emigración, aunque, en el Levítico, el Dios de Israel inspiró el versículo siguiente: «Si viene un extranjero para habitar en vuestra tierra, no le oprimáis; tratad al extranjero que habita en medio de vosotros como al indígena de entre vosotros; ámale como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo, Yavé, vuestro Dios». Mandato válido para todas las perfectas galdosianas o perfectos de Orbajosa junto al Riu Sec, ya sean creyentes, agnósticos, ateos o indiferentes con respecto a la fe de nuestros antepasados cristianos que no eran integristas.