Les regidories eliminades

Pocs dies han hagut de passar per poder comprovar varies coses del nou govern del Partit Popular. Que la seua tònica habitual serà «Donde dije digo, digo Diego», i que per molt que utilitzen a l’extrema dreta per semblar moderats, no els necessiten dins del govern per aplicar les seues polítiques, que ells assoles s’apanyen.

I és que encara que més d’una setmana després d’haver fet la investidura, per culpa dels seues baralles internes, encara no s’havien formalitzat les delegacions dels regidors de govern deixant clar que volien arribar al poder i allò de governar, ja si tal... el que si que ha fet el govern del PP de Castelló era anunciar l’eliminació de totes les regidories que no quadren amb la seua política sectària. Han fet que Castelló es convertira en trist protagonista a nivell estatal de com la dreta ha vingut a retallar drets.

Allò que no es nomena o no es visibilitza o no existeix, i al igual que l’univers de Harry Potter on ningú s’atrevia a nomenar a Lord Voldemort, el PP ha eliminat la regidoria de memòria democràtica, de promoció del valencià i de cooperació. Sí, la de cooperació al desenvolupament, perquè una cosa es fer-se fotos amb les oenegés en campanya electoral i altra voler donar-li valor. Per desgracia el PP sols parla valencià per a dir que no cal utilitzar el valencià, venent un tresor de tota la gent de Castelló com és la llengua pròpia per un grapat de vots.

Parc Ribalta

Han eliminat la regidoria de memòria democràtica perquè, la veritat, el passat cinc de gener l’actual alcaldessa estava de compradeo al Parc Ribalta amb els mateixos que ens amenaçaven de mort als regidors del Compromís. I això, tristament, és així.

Han eliminat la regidoria de feminismes i LGTBI perquè volen fer-nos creure que ser feminista no és treballar per la igualtat de dones i homes i perquè hi altres coses que les prefereixen tenir dins d’un armari. I han eliminat també qualsevol referència a la transició ecològica, emergència climàtica i sostenibilitat perquè ni creuen, ni saben, ni són capaços d’encarar el principal repte que tenim com a societat.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló