Oropesa, de mil colores

No cabe duda de que la intensa luz que brilla estos días en Oropesa, se desparrama en tantos colores como prismas tengamos para verlos y disfrutarlos. Los colores dan vida y sentido a nuestra existencia; con sus tonos y gamas, incluso los propios del blanco y del negro. En nuestro municipio algunos andan enredados encorsetando los colores para colgarlos, como ropa tendida, de la fachada del Ayuntamiento. Y lo hacen escudados en dar visibilidad, nos dicen, a un colectivo de la sociedad.

Me parece bien visibilizar, aunque soy consciente de que el Tribunal Supremo determinó en sentencia, que «...ninguna Administración pública puede izar banderas no oficiales en el exterior de sus edificios», porque «no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente», entendiendo que no cabe, incluso, un uso ocasional de esa bandera y «aún cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituídas».

Cierto que son muchos los gobiernos municipales que se lo saltan, o nos lo hemos saltado, y yo la primera, en mi gobierno en coalición con el PSOE de Oropesa. Nunca he puesto ninguna pega a exhibir cualquier bandera o pancarta en el balcón de mi despacho. No obstante, he de reconocer que no podemos eludir la evidencia de no haber acatado el mandamiento judicial de forma estricta. Las circunstancias han cambiado y el actual equipo de gobierno municipal, del que soy miembro, ha decidido cumplir la sentencia y hacerlo para cualquier acto, evento, reivindicación o colectivo.

Esta semana la controversia era la visibilización del colectivo LGTB y mañana, o pasado, serán otras. Poner o no una bandera, es más una cuestión de comunicación y de puesta en escena de la política municipal de turno, que para mí, nada tiene que ver con respetar los derechos de las personas. De hecho, actos que implican la discriminación de las personas, aunque hablen de una discriminación positiva, también contribuyen a señalarlas, impidiendo que avancen en normalidad, reconocimiento en igualdad de derechos, deberes y libertades.

Tratar a todas las personas por igual

Y es que para alcanzar la efectiva igualdad del colectivo LGTB en la sociedad española, y por ende en la oropesina, debemos tratar a todas las personas por igual, no señalarlas, ni siquiera un día al año, no visibilizarlos como un colectivo diferente del colectivo hetero, ni ningún otro segmento de población, que queramos vestir de un color, de dos o de siete. ¡A ver cuándo nos enteramos!

Ya va siendo hora de superar la diferenciación de personas. Tal vez este momento sea la ocasión para seguir avanzando en respeto, con independencia de a quién ame cada uno de nosotros. ¡No faltaba más! Con o sin bandera, la sociedad oropesina está más que concienciada de que la esfera personal de cada individuo es de él o ella, y de nadie más. Una vez más, Oropesa demuestra con hechos que es una población abierta, acogedora y que valora el compromiso con sus vecinos. Oropesa es la suma de sensibilidades, visiones e ideologías, al igual que la luz de su tierra, es la suma de sus mil colores.

Alcaldesa de Oropesa del Mar