Som color i diversitat... no tornem al gris

El 23 de juliol ens juguem molt. Massa. La política ha de servir sempre per a aconseguir major benestar social per a totes les persones, en tots els aspectes, mai per a portar-nos de nou a la foscor de les cavernes ni a tancar-nos en armaris. Mai per a posar bastons a les rodes del progrés social, ni per a atemptar contra els drets que tant ens han costat conquerir.

No podem tornar a una Espanya en blanc i negre, ni pretendre construir un país negant-li la igualtat a la meitat de la seua població. Som diversitat, som colors… i, abans de res, som persones que mereixem la mateixa dignitat, el mateix respecte i els mateixos drets en tots els casos. Recentment, Vox tornava a deixar molt clar, i de forma molt gràfica, on situa al col·lectiu LGTBI i al feminisme: en el fem. Això som per a aquest partit i això és el que ens espera si després dels pròxims comicis generals arriben a l’Executiu central. Últimament, i a conseqüència de les eleccions municipals i autonòmiques del 28M, no deixen d’aflorar notícies realment desesperançadores. En moltes institucions, fruit de pactes entre PP i Vox, han eliminat l’àrea d’Igualtat, unes altres han vetat la bandera LGTBI i han deixat de commemorar el 28J, els líders de Vox insisteixen a negar l’existència de la violència de gènere… I això és només la punta de l’iceberg. No és qüestió de nomenclatura, el gir ideològic és ja un fet en molts llocs. Advertits estem i a les nostres mans està evitar-ho. Després, les lamentacions no serviran de res. Obrir els ulls Ahir vam celebrar el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI i vull aprofitar per a reivindicar que, més que mai, cal visibilitzar, obrir els ulls, alçar la veu, exigir drets, denunciar discriminacions… és fonamental que tota la societat, no sols el col·lectiu, s’implique a plantar cara a l’odi. Els drets LGTBI són i seran sempre drets humans, que no se li oblide a ningú.em de deixar clar que la societat espanyola és majoritàriament una societat diversa i respectuosa. Amb l’aprovació del matrimoni igualitari en 2005, el nostre país es va convertir en el tercer país a legalitzar-lo en el món i en un referent en el reconeixement dels drets de les persones LGTBI a nivell internacional, i es va transformar, en paraules del llavors president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, «en un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros». En aquest temps s’ha progressat molt, però encara queda molt per millorar. Per això, no sols no podem fer ni un pas enrere, sinó que és necessari continuar avançant cap a una ciutadania plena en drets i llibertats i superar tots els obstacles que impedeixen que la igualtat legal es convertisca en una igualtat real i efectiva. Erradicar les discriminacions Cal prendre les mesures necessàries per tal de continuar erradicant les discriminacions, atacs i actes de violència que hui dia continuen patint les persones LGTBI. Resulta complicat, la veritat, entendre el perquè l’orientació sexual, la identitat i l’expressió de gènere són objecte de persecució i odi, i, en alguns països, delictes pels quals et poden empresonar i matar… Una autèntica barbàrie. Només volem poder ser qui som, estimar a qui vulguem... en llibertat, amb els mateixos drets i obligacions... quina cosa tan bàsica, veritat? Perquè la situació canvie és necessari educar en igualtat, des del convenciment que les societats inclusives, igualitàries, solidàries i tolerants són també més fortes. Així, la cohesió social passa, necessàriament, per l’aposta per la cultura de la diversitat i la no discriminació enfront de la de l’odi i el prejudici. No podem permetre una regressió de drets i llibertats ni deixar-nos arrossegar a temps pretèrits. Reitere, està a les nostres mans. El 23J, nosaltres decidim. Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló