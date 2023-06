Cuidado, peligro

Querid@ lector/a, ya están aquí y se sabe porque, por desgracia, se hacen de notar. Ese es el caso y por eso escribo este corto de la Sra. Llanos Massó, de la presidenta de las Cortes Valencianas. Pero se hace de notar, no porque de liderar la cruzada valenciana contra el aborto ha pasado a ser la segunda autoridad de la Generalitat valenciana, de una institución de la autonomía en la que no cree y quiere suprimir de la Constitución. No. No es por eso.

Aunque su propuesta antiabortista de imposición de moralidad única atenta contra el derecho de la mujer sobre su cuerpo y, dicho sea de paso, su concepción de la España recentralizada no es alternativa para esta época, tiene derecho a tener sus propios criterios. Claro que sí. El infortunio que señalo aparece cuando en el discurso institucional de la aceptación del cargo de presidenta de las Cortes (alegato que se suele preparar desde la reflexión), esta señora, que es de Vox, critica sin rubor una ley y a una exdiputada de esa misma cámara. Incluso diría que se pierde cuando, posiblemente por ignorancia, o por el interés de manifestar que a ella sí que le interesa el destino de la condición femenina, anuncia el compromiso de denunciar las leyes y las políticas que, a partir de ahora y según sus convicciones, ideología… considere que atentan contra las mujeres. En conclusión, esta señora no se ha enterado de qué va su cargo y necesita que alguien le susurre en la oreja. Soberanía popular Le deberían explicar que ese papel de protagonismo partidista e ideológico le corresponde a los diputados de su grupo parlamentario, a los de Vox. El suyo es el de representar a la institución Cortes Valencianas y a todos los diputados de la cámara, el de cuidar y ayudar a imponer las condiciones necesarias para que desde la dignidad y la libertad necesaria se pueda ejercer la soberanía popular. Y eso reclama una cuidadosa neutralidad. Espero que el papel fiscalizador que anuncia la presidenta de las Cortes Valencianas sea un error. En caso contrario, cuidado, peligro. Analista político