El que dissenyem, serem

Sempre dic que el que somniem, dissenyem i construïm, serem. Les nostres accions de hui definiran el món de demà. Igual que les decisions dels nostres avantpassats van configurar la Vila-real que hui coneixem i de la que tan orgullosos ens sentim. Fa un segle, l’any 1923, quan en Vila-real a penes érem 16.700 habitants, els vila-realencs i vila-realenques de l’època van veure la necessitat i l’oportunitat de crear a la vora del nostre Millars, el riu que ens ha donat la vida des de fa més de 750 anys, i al voltant de l’ermita de la nostra patrona, la Mare de Déu de Gràcia, un paratge natural per a l’ombratge, la convivència i el gaudi. Era, i és, el nostre Termet. 168.000 metres de naturalesa, patrimoni, història i identitat.

Aquest entorn natural incomparable, sense el qual hui no entendríem el nostre poble, no va eixir del no-res. El devem a la visió dels nostres avantpassats, que fa 100 anys van decidir plantar arbres en el paratge de la Mare de Déu de Gràcia o, pocs anys després, iniciar el major projecte d’urbanització que s’ha plantejat mai a la zona, el conegut com a projecte Cendoya, que en 1932 va arribar a planejar la construcció en l’espai una gran zona esportiva, hostalera i residencial que, truncada per l’esclat de la guerra civil, ens ha deixat construccions com l’alberg o l’imponent escalinata que dóna accés a la plaça del Pastoret, obra del nostre Fill Predilecte José Ortells.

Un llegat com aquest no es pot deixar perdre. Per això, des de fa 10 anys hem estat treballant i invertint molts esforços en Plans de millora continua del Termet que, en les seues diferents fases, han perseguit no només mantindre viu l’esperit d’aquest espai nascut de la visió dels nostres avantpassats, sinó potenciar-lo i ampliar-lo. Fruit d’aquest compromís, tenim actuacions com la reobertura de la piscina del Termet després d’anys abandonada, la neteja de canyar en el riu per a crear una zona de platja, el circuit de running, la rehabilitació de la coveta de la Mare de Déu o la reforma de l’alberg, que malauradament encara no hem pogut materialitzar per l’impacte de la guerra d’Ucraïna.

També el Museu Etnològic, que vam trobar ple de corcó i on hui inaugurem una exposició del jaciment de Vil·la Filomena; una mostra que ens permet posar en valor aquest espectacular paratge i aprofundir en els nostres orígens, en un viatge a la prehistòria fascinant.

Redoblar esforços i recursos

Als Plans de millora continua sumem els esforços que un espai com el Termet requereix per al seu manteniment. Brigades específiques per a la neteja, mantenir cura de l’arbratge, el repintat dels edificis, lluminàries, manteniment dels jocs... és molta la feina que un espai com el Termet requereix i no sempre hem pogut tenir-lo en les condicions òptimes que mereix. Però no hem deixat de redoblar esforços i recursos i, aquesta mateixa setmana, hem anunciat el pla especial de reforç més ambiciós dels que hem desplegat fins ara per a garantir que puguem gaudir plenament aquest estiu d’un entorn tan espectacular.

No ens podem quedar ací. La visió dels nostres avantpassats d’una Vila-real més verda i en sintonia amb el nostre entorn natural, ha de tindre continuïtat. Per això, entre els projectes acordats en l’Agenda Urbana, llançarem el tercer Pla de millora continua i seguirem caminant en la creació d’un segon Termet en Santa Quitèria. El projecte Vila-real Connexió Millars, que beu directament de l’exemple d’aquells vila-realencs que, en 1923, van sembrar de pins l’entorn de la nostra ermita, per a crear un pulmó verd a dos quilòmetres d’un poble de menys de 20.000 habitants. Hui, quan en som més de 51.000, hem d’agafar el relleu d’aquella idea capdavantera i visionària i obrir-nos definitivament al riu, amb un corredor verd i parc fluvial que duplicarà l’àrea verda al voltant del Millars.

Quina millor forma d’homenatjar el centenari del Termet, que celebrarem l’any que ve de manera especial en el marc del 750é aniversari de la nostra fundació, que continuar el seu llegat també per a les generacions futures. Junts i juntes, la nova Vila-real del segle XXI avança.

Alcalde de Vila-real