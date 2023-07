El Cabanes que volem

El passat 17 de juny vam començar una nova legislatura després d’aconseguir uns resultats clarament progressistes en les darreres eleccions del 28 de maig, on el poble de Cabanes i la Ribera, des de la seua sobirania democràtica, va apostar per un futur institucionalment parlant progressista, igual com ho porta fent des del 2015, i això és un fet que cal valorar-lo i tindre molt en compte.

Cabanes, igual que l’àmplia majoria de pobles de la Plana de l’Arc: les Coves de Vinromà, Vilanova, Benlloc, la Pobla o Borriol, comptarà amb un govern d’esquerres, i serem un xicotet reducte de progrés ja no sols a les comarques del nord, sinó també a l’àmbit del País Valencià. Aprofitem-ho!!! Farem tot el que estiga a les nostres mans per defensar la nostra costa davant l’especulació urbanística del capitalisme extractiu, assegurant la supervivència del poblat mariner de Torre de la Sal. Però també el nostre territori i paisatge, impedint la construcció de tots eixos megaprojectes de camps fotovoltaics i línies d’alta tensió que volen construir a casa nostra. Aquests darrers mesos hem demostrat ser un poble orgullós, valent i combatiu en la defensa del nostre territori, paisatge i agricultura, i les diferents associacions nascudes arran de la bombolla energètica, tenen tot el suport d’aquest equip de govern. Volem una transició energètica sostenible, apostar per la descarbonització i una ubicació de les energies renovables de manera racional. Renovables sí però no així. Un poble ric Hem de ser conscients que tenim un poble ric, amb un teixit social i associatiu i unes capacitats creatives excepcionals, i que nosaltres hem d’exigir que el canvi il·lusionant de progrés que vam iniciar conjuntament l’any 2016, i que aquest 2023 reprenem, continue el camí de construir un poble més amable i humà per a tots i totes, independentment de l’edat, la procedència, el gènere o les capacitats de cadascú. Alcalde de Cabanes