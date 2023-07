Al lado de los vecinos

El Grao encara la recta final de sus fiestas.an sido unas fiestas de todos y para todos, en las que no han faltado los elementos más tradicionales de unas celebraciones que son santo y seña de identidad de nuestro distrito marítimo y el conjunto de la ciudad. Son miles los vecinos que han salido a la calle a disfrutar de unos días de descanso y fiesta, a los que se han sumado muchísimos visitantes que, una vez más, no han querido perderse una cita que marca oficiosamente el inicio del verano.

El nuevo equipo de gobierno de la ciudad de Castellón nos hemos volcado con los graueros. A pesar del poco margen que hemos tenido desde que asumimos la responsabilidad de dirigir la capital de la Plana, apenas una semana, podemos decir desde la humildad que el examen se ha superado. Y aquí quiero poner el acento en el esfuerzo personal que ha hecho la nueva teniente alcalde del Grao, Ester Giner, en atender todas y cada una de las cuestiones que conlleva la intendencia de la prestación de los servicios públicos, una labor en la que ha estado respaldada por los diferentes miembros del equipo de gobierno municipal. En estos días, hemos incrementado la presencia de efectivos policiales en el Grao, tanto de la Policía Local como de la Policía Nacional, a quienes quiero agradecer desde estas líneas su total implicación en la seguridad de los graueros y visitantes, cuestión que para mi gobierno es esencial y prioritaria. Muchos son los vecinos que nos han trasladado su confianza por ver en la calle a tantos agentes, algo que aseguran hacía mucho tiempo que no se producía. Más policía en la calle es sinónimo de mayor seguridad, y por eso la nota característica de las fiestas de Sant Pere ha sido la ausencia de cuestiones de relevancia en materia de seguridad. La otra cuestión en la que se ha hecho especial hincapié ha sido en la limpieza. Y por eso se han reforzado las labores de limpieza por parte del personal municipal encargado del área. El buen estado de las plazas, de las calles, de los jardines… es el mejor escaparate que se puede ofrecer a vecinos y visitantes, y el trabajo que se ha realizado durante estos días ha sido máximo. Solo así se entiende que el distrito marítimo esté en condiciones a pesar de ser muchos los vecinos que están en la calle. Otra cuestión en la que también se ha puesto el acento ha sido en el transporte. Venimos reivindicando que en esta legislatura vamos a trabajar para acercar y estrechar la relación entre el casco histórico de la ciudad y su distrito marítimo. Castellón ha de mirar al mar y viceversa. Y por eso hemos reforzado el transporte público, para que sea más cómodo desplazarse en ambas direcciones, especialmente los fines de semana, para que ningún vecino se quede sin disfrutar de las fiestas del Grao de manera segura. Más de 4.000 personas utilizaron el TRAM durante el primer fin de semana de fiestas y muchas más lo harán este fin de semana, gracias al refuerzo del servicio que se ha pactado con la empresa concesionaria. Línea a seguir Esta es la línea que vamos a seguir. Este gobierno va a poner el foco en las cosas que ocupan y preocupan a los castellonenses, las que forman parte de su día a día, y que en definitiva son las que terminan por hacerles la vida más fácil. Seguridad, limpieza, transporte… ya tenemos las playas a punto con todos los servicios a pleno rendimiento para ofrecer nuestra mejor cara a los vecinos y visitantes que nos eligen para descansar, estamos trabajando en la puesta en marcha y desarrollo de nuevos proyectos e inversiones que se ajusten a las expectativas que reclaman y merecen los ciudadanos, apartado en el que va a tener una especial importancia los fondos europeos, estamos manteniendo contactos con los barrios y entidades para activar sus demandas, seguimos al lado de las entidades deportivas o sociales para atender sus peticiones, que llevan muchos meses acumulados sin resolución, muy pronto vamos a ponernos a disposición de los vecinos de la Marjaleria para empezar a atender sus reclamaciones, algunas de especial relevancia como son los vertidos incontrolados… Muchos frentes abiertos, pero un solo objetivo: prestar el mejor servicio a los castellonenses a través de su Ayuntamiento, que va a ser sensible y se va a ocupar de todo aquello que es de su interés. Alcaldesa de Castellón